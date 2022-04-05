【大埔火警】大元邨泰樂樓單位起火釀2傷　消防相信有電器電池短路引致

▲ （D18 - 大埔友影片截圖）

大埔大元邨發生火警，造成2人不適。消防初步調查，相信是單位內有電器電池短路起火，事件並無可疑。

事發在泰樂樓，警方昨天（4日）晚上10時44分時接報，指一個單位起火，消防員到場將火救熄，1人手部受傷，1人吸入濃煙不適，其中1人送往那打素醫院治理。火警中有大約150人自行疏散到安全位置。

消防初步調查，相信是單位內有電器電池短路起火，事件並無可疑。

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記者：余思嵐