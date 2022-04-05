【金宵大廈2】李施嬅出浴+性感睡衣登場　陳山聰看着鏡道歉埋伏線

▲ TVB新劇《金宵大廈2》昨晚（4日）首播，李施嬅和陳山聰於劇集播放後開Live見觀眾。

TVB新劇《金宵大廈2》昨晚（4月4日）首播，第一集齊集鄭子誠、伍詠薇、胡鴻鈞、丁子朗等單元的主角登場，李施嬅飾演的Ella既有出浴場面，又換上性感睡衣色誘陳山聰飾演的Maurice，成為觀眾的焦點。

首集《金宵大廈2》已出現不少謎團有待解開，兩位主角李施嬅和陳山聰亦十分落力，於劇集播放後開Live見大家，大談《金宵大廈2》劇情並分享感受。

【金宵大廈2】李施嬅樂觀面對病情 陳山聰對《金宵2》收視有信心

最新影片：After Class專訪

劇情浪漫又緊張

昨晚播出劇《金宵大廈2》的首個單元「七樓半」的上集，單元故事以殯儀業及長命契作主題，懸疑劇情十分緊張。

至於主線的Ella和Maurice不乏拍拖談情戲，加上Ella浸泡泡浴及穿上黑色蕾絲睡衣示人，向觀眾大派福利，甜度甚高。

【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾 停工專心醫病：好沮喪

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Maurice疑說謊

首集故事暗藏謎團伏線，甫一出場的男孩及女孩為童年Joey及童年Ella，二人的奇怪相遇及陰森的氣氛，讓觀眾看得摸不著頭腦。

Ella曾於金宵大廈內的商店玻璃倒影中看見本應在台灣傾談生意的Maurice，而Maurice跟Ella說台灣天氣很好沒下雨，但Ella卻在Maurice的行李內發現濕透的雨傘，令人懷疑究竟Maurice是否真的到台灣出差。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

鏡中影像

水一向是《金宵大廈》的Alex（李施嬅飾）遇難的重要提示，因而有觀眾認為Maurice已經遭遇不測。

Ella浸浴時於矇矓的鏡中仿彿看見了甚麼，其後Maurice擁着Ella時對鏡道歉，相信鏡內的影像亦是重點。不少觀眾覺得Maurice有出軌嫌疑，但他因為不敢面對眼前的Ella，而向鏡中的Ella道歉。

亦有觀眾認為Maurice從台灣回港後似變了另一個人，推斷他可能是平行時空下的另一個Maurice，或是患有人格分裂，因此他看着鏡中的「自己」道歉，是想跟Ella真正的男友道歉。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

李施嬅陳山聰開Live

首集播畢後，李施嬅和陳山聰齊齊開Live跟觀眾見面和聊天，二人透露是首度觀看出街版的劇集，李施嬅表示看後感到心寒，陳山聰則關燈觀看。

李施嬅笑言拍攝時不會害怕，因為現場的攝製隊人數很多，她只是演繹出驚慌的表情。

陳山聰爆林子善的拍攝情況，指他所拍攝的單元為「城寨英雄GO!」，並於拍攝時也感到害怕。

▲ （IG截圖）

李施嬅性感演出成為焦點，陳山聰笑指Bob（林盛斌）告知他最喜歡Ella出浴及二人調情的劇情，認為可增添更多戲份。

而李施嬅則預告第二集比第一集更心寒、更浪漫，且輪到陳山聰有性感演出。

已停工近半年的李施嬅日前自揭患上眼疾，她於昨晚的Live談到健康情況，表示康復進度良好，且每天都會於凌晨12時之前睡眠，確保有充足的休息。