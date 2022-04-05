【MIRROR成員】姜B兒童節貼《造星》舊照　呼籲「姜濤誕」應援集資轉助有需要人士

▲ 姜B兒童節貼《造星》舊照，呼籲「姜濤誕」應援集資轉幫有需要人士。

人氣王姜濤趁著昨日（4月4日）兒童節，在晚上貼出多張昔日參加《全民造星》時的照出，讓網民重溫他的MIRROR與ERROR隊友的舊照。

此外，姜濤即將於本月30日迎來他的23歲生日，過去數年一眾「姜糖」都會落力把銅鑼灣打造成「姜濤灣」，而今年姜濤則呼籲一眾姜糖把集資轉為幫助有需要人士。

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上載《全民造星》舊照

昨日4月4日是兒童節，姜濤在其社交網站貼出多張《全民造星》時期的舊照，包括MV拍攝花絮、廠景、十強前往美國集訓等的照片。

照片中除姜濤，還有他的MIRROR隊友包括Stanley（邱士縉）、Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、Alton（王智德）、Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）、Jeremy（李駿傑），以及ERROR成員Dee哥（何啟華）及肥仔（梁業）等。

姜濤寫道：「今天見到很多人po兒時照片，我也試著找回從前過兒童節的記憶，可惜的是真的沒太多印象。而因為最近在做新歌，我今天想到的更多是那些身處不和平地區的兒童，不知道他們今天是否在廢墟中度過，是否能吃飽穿暖，是否仍對未來充滿希望。」

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鼓勵姜糖行善

於今個月底迎來23歲生日的姜濤，希望一眾姜糖能把對他的心意化作愛心：「知道最近有些粉絲開始為我籌備生日和新歌的應援，對此我非常感激。我想說，你們的心意我全部都收到了，但今年我希望你們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以，我們更應該傳遞我們的愛心和力量。最後，祝大家童心不泯、永遠快樂！」

Dee哥在姜濤的帖文下留言：「老姜揀相有一手……八架也嚕！！！」

被貼出醜照的Stanley則留言謂：「弟，你為什麼出賣我呢？ 你這樣對你的哥。」Stanely轉陣在他的社交網站貼出與姜濤好看的舊照指自己「以德報怨」，轉頭就貼出一張姜濤以口罩當眼罩的照片：「口罩是這樣用的嗎？」作報復。

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