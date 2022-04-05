【營養早餐】營養師媽媽分享10款健康早餐食譜　為小朋友提供體力及生長營養素

▲ 營養師媽媽分享10款小朋友的健康早餐。

相信每日困在家中避疫的父母們，都會對小朋友每天的飲食感到「頭痕」！近日，有營養師分享10款營養早餐，適合一家大小之餘，還可以提供體力及生長的營養素，讓小朋友一日有健康好開始。

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營養師媽媽Priscilla在其頻道分享10款營養早餐食譜，媽媽們可以一試：

1. 牛油果醬多士

平時吃多士非常簡單，但醬料的選擇同樣重要，Priscilla建議大家選用牛油果醬代替牛油，可以提供健康脂肪，還可以額外加入炒蛋，加入黑胡椒，大人小朋友都喜歡。

Priscilla指除了炒蛋外，大定亦可以放入水浸吞拿魚，作為蛋白質來源。相對加工的肉類如火腿、香腸更健康。不過大家亦要留意牛油果熱量較高，小朋友可吃四分一個，而大人最多吃半個就足夠。

2. 鮮果健康班戟

第二款健康早餐是鮮果健康班戟，煮好班戟後可以為小朋女加入鮮果，排成有趣的形狀吸引小朋友。Priscilla建議在班戟粉加入藜麥、奇亞籽或亞麻籽粉，可以增加纖維及奧米加三脂肪酸的營養素。

3. 香甜燕麥片

Priscilla指燕麥片是全穀類而且很飽肚，適合小朋友上學前吃，提供持久的能量，對大人來說還可以降膽固醇，及有飽肚控制食量效果，甜燕麥片可加入低糖豆漿或低糖飲品，大人要記得選擇有加鈣可提供小朋友鈣質。

另外可以嘗試咸燕麥片，再加入蔬菜如南瓜，也可以加入肉類，亦可以加入煎蛋及雜菜，成為一個健康又飽肚的早餐。

4.高纖紅米粥

亞洲人普遍喜歡在早餐時吃粥，Priscilla指大家可以在粥內加入紅米、小米及藜麥，可以大大提升一碗普通白粥的營養，同時加入蛋白質，如蛋花粥或免治肉。Priscilla以韓式粥為例， 裡面會加加入蔬菜、紅蘿蔔粒，令早餐顏色變得吸引，及提升營養價值。

5.隔夜燕麥

Priscilla指燕麥片多數是熱食，但近年開始流行隔夜燕麥，即前一晚把燕麥加入喜歡的飲品，及奇亞籽浸泡過夜，在翌日早上加入不同鮮果、花生醬或蛋白粉。隔夜燕麥較易消化，事前一晚準備，第二天不用煮食就可食用。

6.乳酪穀麥芭菲

乳酪穀麥芭菲材料包括低脂低糖乳酪及穀粒， 再加入鮮果而成，早上小朋友可以簡單吃一個乳酪，攝取鈣質，對骨骼健脾很重要。Priscilla指另外穀粒可提供粗纖維及維他命礦物質，做法亦非常簡單：將穀粒、乳酪及鮮果一層層疊好就可以！

7.即食早餐麥片

早上趕著上學時，只要簡單加入飲品到早餐麥片便可，不過選擇時要留意營養標籤，Priscilla指這種麥片的好處是，會額外添加維他命及礦物質，大家可根據營養標籤去選擇所需補充的營養。

8.高纖健康奄列

Priscilla指雞蛋含豐富的蛋白質，很多朋友會擔心膽固醇的問題，但近年有報告指出，雞蛋中的膽固醇對我們血液中的膽固醇影響不大，裡面亦有卵磷脂，對小朋友記性會有幫助。額外可以加一塊麵包，提供能量。

9.雜菜蕃茄湯通粉

Priscilla指早餐吃粉麵的話，通粉是首選，升糖指數較低，對小朋友來說可提供持久能量，湯底可選番茄膏，另外要可放雜菜，加入豆類。Priscilla指番茄湯底可提供維他命A，對抵抗力及皮膚都很有好處。

10. 無麵粉燕麥餅乾

無麵粉燕麥餅乾可以預先焗好，小朋友上學前可加一杯飲品吃幾片餅乾，Priscilla指這類餅乾用燕麥片做，可加入南瓜籽或不同種類籽類，提升營養素，營養十分豐富。

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責任編輯：王明芳