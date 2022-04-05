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【飛天腳】馬鞍山上空驚現下半身滿天飛　森美揭飛天腳真身：夜晚見到真係驚

休閒消費 11:36 2022/04/05

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森美在社交平台分享空中「飛天腳」。

近日天氣好，不少人都會到郊外放風箏，今日（5日）藝人森美卻收到朋友在馬鞍山拍下在空中的「飛天腳」照片，後來得知是「只剩一對腳」的風箏，大叫好恐怖！帖文更獲得不少網民搞笑回應「真正嘅起飛腳！」。

最新影片

今日（5日）藝人森美在Facebook分享了一張在空中的「飛天腳」照片，收到的相片森美第一時間的反應是：「飛天腳了？」續指「夜晚見到真係驚！恐怖過飛頭鬼！」，後來從朋友口中得知「飛天腳」是風箏。

森美天好奇指「點解要有整淨係得腳嘅風箏呢？」，還搞笑稱只剩下半身的風箏「唔老黎」。

飛過你頭殼頂，滿足裝人裙底? 唔老黎唔老黎！

    點擊圖片放大
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帖文一出，引來大批網民回應，「我好似大尾督見過實體」、「好恐怖，嚇到個心離一離」、「嚇死人咩」、「清明節玩d咁既嘢」，雖然不少網民大叫恐怖，但亦有網民搞笑回應「有上半身，要分開買！」、「快啲搵番上半身啦」、「 因為有得賣上半身，玩法係空中合體。」、「真正既起飛腳！」、「飛毛腿！」

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責任編緝：蕭雅文

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