  • 23°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2022】考評局對開考時疫情感樂觀料隔離單位足夠　學友社提醒考生做好事前準備

社會 10:56 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

考評局對開考時疫情感樂觀料隔離單位足夠，學友社提醒考生做好事前準備。（資料圖片）

教育局宣布中學文憑試如期4月22日開考，竹篙灣隔離中心設特別試場供檢疫及確診考生應考。考評局公開考試總監麥勁生表示，中心的隔離個案正逐步離開騰出空位，相信開考時能容納過千名有需要的考生，可足夠應付需要，必要時會加撥額外隔離中心的單位作後備考場。 學友社提醒考生持續監察健康狀況及準備應考物資。

麥勁生今日（5日）在港台節目進一步解釋，在竹篙灣隔離中心應考的確診考生，會與屬緊密接觸者的考生的住處與應考地點分隔，以免交叉感染；而每名考生的住所與應考地點獨立。

當局期望今個月中開始入住的人士均為考生，避免中心入住率爆滿，導致有需要的考生未能入住。麥指出，按現時走勢，對開考時的疫情感樂觀，相信屆時中心單位出現爆滿的情況不會出現，現與教育局商討，必要時會加撥額外隔離中心的單位。

麥補充，若有考生在考試當日確診，要在早上6點半前致電熱線聯絡當局，安排點對點抗疫的士，接送考生到竹篙灣考場，當局會確保有足夠人手接聽電話，亦預留足夠抗疫的士，呼籲市民切勿濫用熱線，以免影響考生。

麥勁生強調，染疫考生可以在考試當日決定是否赴考，或以校內表現評估成績，作出決定後就「舉手不回」，不能見到試卷後又決定不考，以維持公平；如考生身體不適，未能完成科目全部考卷，當局會以考生在完成考卷的表現，評估科目成績。 他續稱，竹篙灣特別試場的監考員，傾向由新冠康復的員工負責，他們會透過攝影機和電腦，不同角度監考，減少與考生接觸。

學友社提醒考生持續監察健康狀況、準備應考物資

學友社學生輔導顧問吳寶城在同一節目表示，當局落實文憑試應考安排可令考生專心溫習，一旦確診亦可彈性選擇，讓考生按自身狀況決定是否應考，或以校本成績評估文憑試成績。

不過他擔心，當局電話熱線能否應付確診考生的需要，負責接送的抗疫的士是否足夠，提醒考生在考試前一晚，先做快速檢測，持續監察健康狀況，並預先準備考試物資清單，若因確診隔離亦可以有電腦及筆記溫習。 

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳麗娜 

相關文章

【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
今日 10:51
【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
【打擊毒品】秀茂坪安達邨兩通緝犯被捕　檢2.4萬疑氯胺酮及可卡因　
今日 09:25
【打擊毒品】秀茂坪安達邨兩通緝犯被捕　檢2.4萬疑氯胺酮及可卡因　
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
今日 09:43
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項

你可能感興趣

【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
今日 10:51
【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
【打擊毒品】秀茂坪安達邨兩通緝犯被捕　檢2.4萬疑氯胺酮及可卡因　
今日 09:25
【打擊毒品】秀茂坪安達邨兩通緝犯被捕　檢2.4萬疑氯胺酮及可卡因　
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
今日 09:43
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
疫情 治療 的士 輔導 中學 DSE 教育局

最高瀏覽

【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
11:02 2022/04/04
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧