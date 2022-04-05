【DSE2022】考評局對開考時疫情感樂觀料隔離單位足夠　學友社提醒考生做好事前準備

▲ 考評局對開考時疫情感樂觀料隔離單位足夠，學友社提醒考生做好事前準備。（資料圖片）

教育局宣布中學文憑試如期4月22日開考，竹篙灣隔離中心設特別試場供檢疫及確診考生應考。考評局公開考試總監麥勁生表示，中心的隔離個案正逐步離開騰出空位，相信開考時能容納過千名有需要的考生，可足夠應付需要，必要時會加撥額外隔離中心的單位作後備考場。 學友社提醒考生持續監察健康狀況及準備應考物資。

麥勁生今日（5日）在港台節目進一步解釋，在竹篙灣隔離中心應考的確診考生，會與屬緊密接觸者的考生的住處與應考地點分隔，以免交叉感染；而每名考生的住所與應考地點獨立。

當局期望今個月中開始入住的人士均為考生，避免中心入住率爆滿，導致有需要的考生未能入住。麥指出，按現時走勢，對開考時的疫情感樂觀，相信屆時中心單位出現爆滿的情況不會出現，現與教育局商討，必要時會加撥額外隔離中心的單位。

麥補充，若有考生在考試當日確診，要在早上6點半前致電熱線聯絡當局，安排點對點抗疫的士，接送考生到竹篙灣考場，當局會確保有足夠人手接聽電話，亦預留足夠抗疫的士，呼籲市民切勿濫用熱線，以免影響考生。

麥勁生強調，染疫考生可以在考試當日決定是否赴考，或以校內表現評估成績，作出決定後就「舉手不回」，不能見到試卷後又決定不考，以維持公平；如考生身體不適，未能完成科目全部考卷，當局會以考生在完成考卷的表現，評估科目成績。 他續稱，竹篙灣特別試場的監考員，傾向由新冠康復的員工負責，他們會透過攝影機和電腦，不同角度監考，減少與考生接觸。

學友社提醒考生持續監察健康狀況、準備應考物資

學友社學生輔導顧問吳寶城在同一節目表示，當局落實文憑試應考安排可令考生專心溫習，一旦確診亦可彈性選擇，讓考生按自身狀況決定是否應考，或以校本成績評估文憑試成績。

不過他擔心，當局電話熱線能否應付確診考生的需要，負責接送的抗疫的士是否足夠，提醒考生在考試前一晚，先做快速檢測，持續監察健康狀況，並預先準備考試物資清單，若因確診隔離亦可以有電腦及筆記溫習。



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記者：陳麗娜