【MM730】阿正旨呈蔡寳欣主持新節目《粉絲福利署》　帶粉絲參觀ToNick絕秘band房

▲ ToNick任《MM730-粉絲福利署》首集嘉賓。

ViuTV逢周二晚上7時30分播出新節目《MM730-粉絲福利署》將於今晚（4月5日）起首播。

隨著近年香港樂壇復興，香港歌手再次成為市民熱捧焦點，更出現組團追星現象，各派粉絲全力支持偶像，其熱血程度更有感染全港的風氣。《粉絲福利署》將為各粉絲搲福利，邀請不同歌手與其忠實粉絲上節目玩遊戲。

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ToNick任嘉賓

粉絲除可近距離與偶像接觸，更有機會接受福利，獲得偶像精心準備的禮物，從中讓偶像與粉絲的關係升溫。黃正宜（阿正）、鄺旨呈（旨呈）及蔡寳欣（Pony）將擔任節目主持，與歌手及粉絲一同玩遊戲。

今晚（4月5日）播出《粉絲福利署》的首集將邀請ToNick擔任嘉賓。因為疫情的緣故，ToNick少了很多機會見粉絲。除小型表演，他們最後一次見粉絲便是去年7月的演唱會，所以ToNick都盼望可以快點見到粉絲。

直撃絕秘band房

製作組邀請了6位ToNick粉絲上節目，進行ToNick常識問答比賽。在問答比賽中勝出的粉絲獲得特別粉絲福利，與ToNick及3位主持參觀ToNick的band房。

ToNick為粉絲介紹band房內的不同角落，恆仔表示創作靈感需要培養，所以他有時會在band房玩遊戲尋找靈感。Band房內擺放了不同音樂獎項之外，還有粉絲送給他們的畫作。

最後，ToNick更在band房為粉絲演唱新曲「再見止痛葯」。