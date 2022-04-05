【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰

▲ 曾展望現實中是認證的七品道士。

TVB新劇《金宵大廈2》在昨晚（4月4日）首播，第一個單元《七樓半》由于洋、鄭子誠及曾展望合演三爺孫，從事家族殯儀生意，在金宵大廈的經營無牌龕堂。除了為街坊先人設靈位，更會充當道士一條龍打齋。

飾演孫仔「健力」的曾展望，原來在現實中真的是一名真道士，更考獲七品道士認證。

《#後生仔傾吓偈》出身的他，曾在節目中透露20歲時到內地花了一個星期考獲相關資格，每早6時起床聽大師講經至晚上9時，而且考試非常嚴謹，若期間瞌睡即被尺敲醒兼罰跪香。

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發展不俗

現年24歲的曾展望（GM）畢業於香港理工大學會計系，他在《#後生仔傾吓偈》中是常設的KOL代表，其後獲安排在《Think Big天地》、《不能只有我看到的便利店追女神食譜》擔任主持。

去年加盟處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演Mike Tong，由實習生升呢為接龍集團員工，其中一集曾化身神棍道士為大龍生（羅樂林飾）驅鬼。

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入圍「飛躍進步男藝員」

曾展望跳出《#後生仔》發展不俗，參演多部劇集包括《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、未播出的《法證先鋒V》等，去年更入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步男藝員」名單。

早前TVB推出的限定男團Super Tiger，曾展望亦是其中成員之一，與羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳共10人組成限定男團。今年農曆新年Super Tiger在賀歲節目《恭喜發財好運來》壓軸登場演出。

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