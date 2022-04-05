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【清明天氣】今午炎熱乾燥有部分地區錄得30度　未來數天持續天晴

社會 11:46 2022/04/05

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本港地區今日天氣預測天晴乾燥。（馮漢柱攝）

天文台今日（5日）表示，本港正受一股乾燥的大陸氣流影響，華南地區以至北部雲量不算多，預計今日陽光充沛乾燥，日間會炎熱，最高氣溫約28度，紅色火災警告生效，今日最高紫外線指數甚高。展望未來數天天色不錯，日間會炎熱。

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今日是清明節，不少市民都會登山掃墓拜祭，呼籲市民小心處理火種。天文台指，過往清明節都是微微細雨、天氣清涼，但今年受乾燥大陸氣流影響，日間陽光普照，氣溫明顯回升，其中在上水、天水圍等地區錄得30度。天文台又補充稱，本港自1884年有記錄以來，有59個清明節沒有錄得雨量，而對上一次錄得有雨量為去年清明節，當時錄得0.8毫米，而錄得最多為1987年，當時有46.2毫米。

天文台預測今日本港地區天晴乾燥，下午炎熱，吹和緩東至東北風。展望未來數日大致天晴及乾燥，日間炎熱。

根據9天天氣預報，本周中後期均天晴乾燥，日間炎熱，惟早上氣溫介乎18至19度，日間氣溫約28度，日夜溫差大。

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責任編輯：余思嵐

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