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【澳門疫情】新增2例輸入性個案　2女均屬由香港返澳居民

社會 11:48 2022/04/05

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澳門新增2例輸入性個案，2女均屬由香港返澳居民。(資料圖片)

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天（4月4日00:00至23:59），2名由香港返回澳門的居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

首名人士是由香港回澳的19歲女性澳門居民，於去年6月、7月和今年3月共接種2劑國藥滅活疫苗和1劑信使RNA（mRNA）疫苗，否認既往感染史。4月4日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陽性，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

第2名人士是由香港回澳的70歲女性澳門居民，於今年2月、3月共接種2劑科興滅活疫苗 ，否認既往感染史。4月4日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陽性，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

應變協調中心表示，澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎82例確診個案和68例無症狀感染者。

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責任編輯：陳麗娜 

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