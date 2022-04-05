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【毀車狂徒】女子停車場鐵錘狂敲Benz　私家車車頭蓋及擋風玻璃盡毀

社會 11:29 2022/04/05

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網傳女子用鐵錘敲打私家車。

網傳影片顯示，一名女子在停車場手持鐵錘不斷狂敲一架停泊的私家車車頭蓋。期間傳出巨響引來途人駐足圍觀。最終女子狂敲至少13下，才似有倦意停手。而警方其後也持到場將女子拘捕。有拍片網民以嘲諷口吻形容畫面如「雷神之錘」。而被敲打的平治私家車，除車頭蓋滿目瘡痍，擋風玻璃也有多處嚴重裂痕。

影片中一名身穿黑色長褲，深綠色上衣的女子走到一輛黑色平治（Benz）私家車前，雙手持小型鐵錘大力連續敲向車頭蓋。而敲打發出的巨響，引來不少途人望向事發方向。片中可見她連續敲打13下後才停止，並退後觀察被毀車輛。另一條影片，則顯示多名警員到場，有警員持圓盾，要求女子放下鐵錘。女子聞言並未反抗，只是隨時將鐵錘拋在地上，隨後一名女警將疑犯拉倒一旁，並鎖上手扣，將她拘捕。

最新影片推介：

事後有附近居民到停車場拍攝被敲打的黑色私家車。照片可見該車車頭蓋有至少10多處凹陷，幾乎面目全非。此外，擋風玻璃亦佈滿蜘蛛網狀裂痕，明顯同樣受到多次重擊。由於損毀嚴重，從車外幾乎已無法透過擋風玻璃看到車內情況。目前暫未知女子與私家車車主有何關係。

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責任編輯︰王明芳

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