【家電速報 】人氣品牌BRUNO電磁爐粉色吸睛  蒸煮+煎炒+火鍋宅家自製星級美食

▲ 全新BRUNO IH 電磁爐 蒸煮、煎炒、火鍋多功能打造日系家居。(品牌提供)

日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新 IH電磁爐，日系柔和配色，分別是米灰灰及灰藍色，其尺寸：W277 × H64 × D318mm，重量只有1.7kg，機身細小可滿足多種煮食功能，各項特色功能如下：

▲ 鍋具探測：沒有放鍋子到面板或加熱時移離鍋子時不會加熱。(品牌提供)

1.細小機身可滿足蒸煮、煎炒、火鍋、油炸及保溫多個功能，足夠多人享用

2.升級至1,800W，提供更強火力

3. 特設倒數計時功能 (5-20mins)，更易掌握煮食時間

▲ 日系柔和配色，分別是米灰灰及灰藍色。(品牌提供)



4.可拆式1.8m電源線， 易於收納

5. 3級能源標籤

6.5大安全功能，自動斷電、鍋具探測、異物探測、兒童安全鎖及過熱斷電保護功能

7.自動斷電：連續加熱2小時而期間沒有任何操作，將會自動斷電並進入待機模式

8.鍋具探測：沒有放鍋子到面板或加熱時移離鍋子時不會加熱

▲ 細小機身可滿足蒸煮、煎炒、火鍋、油炸及保溫多個功能。(品牌提供)

9.異物探測：擺放不可使用的鍋子或鍋子以外物件到面板時會停止加熱

10.兒童安全鎖：長按電源按鈕約3秒，可啟動或關上此功能

11.過熱斷電保護：機身內部過熱時會自動斷電及停止加熱

售價每部$868，於各大BRUNO Store及百貨公司、電器行有售。

記者：郭秀芳