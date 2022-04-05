【2022復活節】帝苑酒店復活節親子美食時光　共享兒童節套餐＋節日下午茶【內附連結】

▲ 帝苑酒店的法式小餐館J's Bar Bistro推出復活節套餐，其中有兒童套餐，菜式包括迷你牛肉漢堡。(酒店提供)

復活節將至，帝苑酒店的法式小餐館J’s Bar Bistro推出一系列節日盛宴，包括復活節套餐、兒童套餐及復活節下午茶，豐盛的美食讓大家可享受歡樂的節日時光。

酒店的復活節套餐及兒童套餐，先以豐盛的凍海鮮盆拉開序幕，包括緬因州龍蝦尾、雪場蟹脚、蝦、青口、海蜆，配以檸檬角及各式醬料，帶出新鮮食材的清新鮮甜。

▲ 復活節套餐頭盤是凍海鮮盆。(酒店提供)

隨後上場是酥皮黑松露蘑菇忌廉湯，而主菜則可從紅酒燴澳州和牛面頰配法國薯蓉，或低温燒法國黄油春雞配紅酒汁中選其中一款，最後以70%朱古力流心蛋糕伴香草冰淇淋作結。每位食客包括手工無酒精雞尾酒乙杯，讓大家可和親友好友一同舉杯慶祝佳節。

另外，餐廳更特設復活節兒童套餐，提供多款精緻美食，如迷你牛肉漢堡、炸魚柳薯條和脆香雞塊等，家長們享受午膳之餘，亦可跟小童分享節日滋味。

復活節套餐及兒童套餐於4月15至18日供應，時間為中午12時至下午2:30pm，成人每位398元（兩位起），3至11歲小童每位 198元。

除了午餐外，酒店亦提供復活節下午茶套餐，有一系列鹹點及甜點，包括復活節朱古力火鍋配新鮮士多啤梨及蜜瓜、橙朱古力巨蛋、紅桑子拿破崙、焗法式季節草莓撻、焗法式橙酒梳芙厘和帝苑酒店馳名的蝴蝶酥等，更包括兩杯復活節無酒精飲品，充滿節日氣氛。

▲ 復活節下午茶套餐有這道焗法式橙酒梳芙厘甜品。(酒店提供)

復活節下午茶於4月15至18日，時間為下午3pm至5:59pm（最後點餐時間為下午4:45pm）。

J’s Bar Bistro

地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓

電話: 2733 2088

價錢：以上價錢另加一收費

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記者：招美寶