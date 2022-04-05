【第五波疫情】今波疫情錄逾8000宗死亡個案　本港六大宗教網上悼念離世患者

▲ 天主教香港教區主教周守仁。（網上片段截圖）

本港第五波疫情持續，今波累計8049宗死亡個案。本港六大宗教趁今日（5日）清明節，於網上發布片段，悼念離世的新冠患者。

香港六宗教悼亡慰生儀禮片段今日上載於影片串流平台，由香港社福界聯合抗疫大行動發布，六大宗教包括天主教、道教、佛教、基道教、伊斯蘭教和孔教。

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佛教聯合會會長寬運法師表示，得知有不少朋友在今波疫情中失去至親，佛教界今天特別為疫症往生者啟健一場線上超度法會，願亡者離苦得樂，往生極樂世界。

天主教香港教區主教周守仁表示，對疫情中超過6000人死亡，當中多為長者，也有3至4歲的小朋友，對此感到心痛、十分惋惜和無奈。他說，當前的現實提醒大家，生命是脆弱無常，要珍惜家人、朋友，把握機會溝通、分享，以及修和關係，並支援在疫情中面對掙扎，或有情緒困擾的人。他希望港人能以手足之情，令香港在疫情下成為有情有義的地方，願亡者得到安息，生者過得更有意義。

孔教學院湯恩佳院長表示，今波疫情已導致5000多人不幸離世，很多家庭頓失至愛。他代表孔教同道以「不忍」之心及「仁愛之心」，對於每一個逝去的生命感到惋惜，對於每一個喪失親人的市民表達深切慰問。

他希望生者要重新思考活着的意義，明白生命之珍貴及易逝，好好生活，激勵前行，並提醒市民在面對疫情時不可輕視，須同心同德，團結抗疫，希望各位市民遵守防疫措施，珍重生命。

中華回教博愛社副主席哈奇偉表示，第五波新冠疫情來勢洶洶，在面對新一波疫情的襲擊下，特區政府及香港市民絕對沒有放棄，共同積極面對各種挑戰，本港多間企業及以個人名義的善長紛紛爭相捐贈物資、提供土地，與政府上下一心共同抗疫。

他感謝香港醫護人員衣不解帶，日夜不停為拯救香港市民的生命而努力，以及老人院舍的工作人員等為香港的安定、市民的健康作出了無私的貢獻。他又感激中央政府全力支持香港抵抗疫症的決心及付出，使香港市民的健康及生命得到保障。

九龍清真寺暨伊斯蘭中心MUFTI MUHAMMAD ARSHAD教長表示，香港是一個人與人之間和睦相處、充滿愛及尊重的地方，穆斯林作為香港社會的一份子，與其他信仰及文化的人是沒有什麼不同。他說，新冠肺炎將所有社區及人民聚集在同一平台，市民團結一致、互相支持，與病毒作鬥爭。

他續指，第五波疫情間，市民遭受到不同的痛苦，尤其是對於失去至親的人。由於死亡率增加，無論是棺材、墓地等都面對着不少的考驗，穆斯林社群亦面對相似的困境，所以應要學習忍耐、了解情況，耐心行事，希望疫情能夠盡快得到控制。他認為疫情影響的並非只是一個社群而是每一個人，為了有效地對抗病，不應有任何分歧，應團結一致，又希望疫情早日受控，以便重開宗教及聚會場所。

基督教協進會主席王家輝表示，新冠肺炎病毒已困擾本港兩年多，今波疫情中有逾7000名市民失去生命，對逝者家屬表達關心及慰問，又希望在生的家人可以得到安慰及鼓勵。

道教聯合會主席梁德華道長表示對逝者感到痛心，呼籲市民和信眾齊心抗疫，勇敢面對醫療，配合醫療政策，使香港早日恢復正常秩序，疫情早日消除。

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記者：郭詩詩