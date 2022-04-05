【抗疫湯水】中大中醫學院推介一款中藥湯水　助康復者增強身體免疫功能【附材料做法】

▲ 中大中醫學院推介一款新冠康復調理良方。（istock圖片）

第五波疫情累計逾116萬人染疫，中大香港中西醫結合醫學研究所所長兼中醫學院副院長林志秀推介一款中藥湯水，可助新冠康復者健脾益氣，養陰潤肺，增強身體免疫功能，加快復原。

健脾強肺康復方由10款材料組成，製法十分簡單，只要將所有材料洗淨，放入湯煲，煲煮1.5小時即可飲用。上述湯水適合於新冠肺炎康復期肺脾受損，氣陰兩虛的患者。

健脾強肺康復方

組成：生黃芪15克，赤靈芝10克，蟲草花12克，淮山藥30克，蓮子30克，鐵皮石斛8克，北沙參15克，玉竹15克，南杏15克。豬蹍肉約400克或烏鷄半隻。



製法：將上述材料洗淨，放入湯煲，加清水約2.5升，煲煮1.5小時，入少許食鹽調味，即可喝湯吃肉，合適3-4人家庭食用。



功效：健脾益氣，養陰潤肺，增強身體免疫功能。適合於新冠肺炎康復期肺脾受損，氣陰兩虛的患者，表現為神疲乏力，容易氣促，食欲不振，口乾咽燥，睡眠欠佳等。

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記者：郭詩詩