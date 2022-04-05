【改善失眠】春季肝膽鬱熱易失眠 中醫師拆解肝火濕氣重症狀

▲ 春季肝膽鬱熱易失眠，中醫師拆解肝火濕氣重症狀。

春季萬物復蘇，但人體似乎容易有春睏問題，甚至還會失眠導致精神不佳。註冊中醫師潘健燊日前在Instagram發文解釋這些現象，指出因春天陽氣釋放，大腦受其影響而未能放鬆。

同時，春天對應「肝」的木氣旺盛，令人較容易亢奮，加上疫情下心情更容易變得焦慮，令體內陽氣被遏抑，無法正常運行。長期會形成「肝膽鬱熱」嘅體質，影響睡眠質素。

另外，春天濕氣偏重，若運動不足及常吃熱氣零食，也濕氣滯留體內，阻礙氣血循環，出現睡眠不足、半夜易醒、盜汗等「痰熱擾心」現象。

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1. 肝膽鬱熱（肝火重）

症狀：多夢易醒、火爆易怒、胸脅脹痛、鍾意嘆氣、口苦、眼乾而帶有紅筋、小便時赤痛

推薦：清肝甜睡湯

材料：雞骨草、桑葉、夏枯草各15克，蜜棗兩粒，豬骨250克，陳皮半塊，生薑2片 （3-4人分量）（素食者可以用腰果代替豬骨）

做法：將中藥材洗淨，豬骨淖水，放入煲內，加入清水10碗， 猛火煲滾轉中火煲1小時，加鹽調味即可

功效：清肝利膽，瀉火安神

2. 痰熱擾心（濕氣重）

症狀：睡眠不足、多夢易醒、心煩不安、喉嚨易有痰、胃口差、作嘔作悶、口黏口臭

推薦：化痰寧神湯

材料：生、熟薏苡仁各15克、茯神20克、陳皮1塊、白蘿蔔適量、芒果核2個、豬瘦肉3兩 （素食者可以用腰果代替豬瘦肉）

做法：將材料洗淨，豬瘦肉淖水、切件，放入煲內，加入清水10碗，猛火煲滾轉中火煲1小時，加鹽調味即可

功效：化痰清熱，和中安神

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內容獲「潘健燊中醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣