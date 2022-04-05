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【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成

社會 13:14 2022/04/05

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【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險，鮮花檔主指人流少生意挫5成。(曾秋文攝)

今日（5日）是清明節，不少市民上山掃墓，有人藉著疫情回穩正日來掃墓，不過有鮮花榴主表示，今年清明節受疫情影響加上過去2天是周末，正日人流減少，生意初步下跌了5成。

點擊下圖即看清明節相關商戶的情況:

    點擊圖片放大
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黃小姐指，今日花了183元購買祭品，金額與往年差不多。稍後會與家人到柴灣墳場拜祭先人，根據以往經驗，很多孝子已分散拜祭時段，所以並不擔心多人 。她原本打算上星期駕車去掃墓，可惜臨時有事取消，她眼見最近疫情感染數字有下降趨勢，所以今日決定正日去掃墓拜祭。

陳生、陳太表示 ，以往不會清明節正日去拜祭，多數會與7至8名親友提前駕車前往掃墓，但今年疫情下清明假期已沒有什麼地方可去，於是只有夫妻自己2人前往拜祭，市面上感覺不太多人，他們用了約300元購買紙紮祭品，與往年差不多。

鮮花檔店主林小姐稱，今年清明節受疫情影響人流已減少，生意初步下跌了5成，今早市民普遍用100至200元購買鮮花，對比去年用400至500元「手緊」了很多。而菊花及劍蘭仍然是最暢銷之拜祭鮮花。她表示其實很多市民已習慣整個月份當清明節去拜祭 ，加上過去2天是周末，所以今天「正清」的拜祭人數應該會更少。

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記者：陳麗娜

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