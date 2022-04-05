【COLLAR成員】Marf為母慶生騷合照猶如兩姊妹　邱彥筒點評COLLAR各隊友

▲ Marf為母慶生合照猶如兩姊妹，點評COLLAR成員與經理人有心結？

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）日前在IG開Live，應觀眾要求逐一點評對其餘七位COLLAR成員的感覺，期間更爆料因為一件事差點與經理人阿Wing（戴穎）而有心結，幸好最後二人「攤牌」解決。前日阿Marf上載與母親慶生的照片，媽媽不論樣貌還是打扮都非常年輕，與Marf看來像兩姊妹一樣！

Marf日前結束工作後，在邊吃晚餐邊間開Live，期間應歌迷要求逐一點評對COLLAR另外7位成員Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）的感覺。

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評點COLLAR隊員

Marf提到COLLAR的唱將Winka（陳泳伽）是個很情緒化的女生，但大讚她為人非常真誠，同時會把所有情緒都放在臉上，喜不喜歡都會讓別人知道。

至於外表甜美的Candy（王家晴）則是個會思考很多東西的人，但她需要的東西很簡單。Marf表示曾經問Candy是否喜歡或者期待開關後再去旅行，Candy說也會期待，但同時會很想家，所以覺得她是個很痴家的女生。

至於Ivy（蘇雅琳），Marf認為對方是個需要時間去理解的人，雖然隊友經常說Ivy好「麻甩」，但其實她有一定程度的偶像包袱。

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▲ （影片截圖）

Marf則覺得與阿Day（許軼）之間有種很相似但又很不相似的感覺，她認為阿Day比較女性化，例如好喜歡影相、被稱讚可愛：「每逢有人讚佢，佢就會話你知佢好開心，『真係架？我今日真係好好睇呀？』」

而SoChing（蘇芷晴）在Marf心中則是個好溫暖、好單純好成熟的一個姐姐。

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▲ （instagram圖片）

Sumling（李芯駖）對Marf來說則是個好有反差的姐姐：「她給我第一個印象就是整個袋子都是食物。」

最後是隊長阿Gao（沈貞巧），她給Marf感覺是個低調又溫暖的存在，她很有耐性又細心，某程度上也很Man。

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▲ （instagram圖片）

被經理人揭常遲到

在直播中，阿Marf提到經理人Wing早前在ViuTV節目《爆谷一周》點名指她自我紀律差、經常遲到，二人差點因為此事而有心結。

Marf指，近日覺得阿Wung有點奇怪，給她感覺有種說不出的尷尬，於是二人便把問題拿出來討論：「原來她怕我因為節目上她說我愛遲到而生氣，我覺得這個真是我的缺點，她只是把事實說出來而已，這是我需要改善的地方，我怎會因而生氣？」

▲ （instagram圖片）

超年輕媽媽

此外，現年19歲的Marf前日（4月3日）貼出與媽媽的合照，原來Marf特地為媽媽慶祝生日，但照片中的Marf媽不論打扮還是外貌都非常年輕，二人完全不似母女反而似朋友或者姊妹。

隊友Winka留言：「媽媽超young！」Sumling亦留言大讚Marf媽：「你媽媽真係好靚呀！」

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