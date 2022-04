【星二代】鍾鎮濤17歲大女鍾懿表演天份高　獲英國3間名牌大學取錄修讀電影系

鍾鎮濤(阿B)與太太范姜的大女鍾懿(Blythe)轉眼間已經17歲,更快將升讀大學。

鍾鎮濤夫婦日前在社交網站公布喜訊,分享Blythe獲英國King's College London(University of London)、University of Manchester及London Film Academy3間大學取錄,全部都是與電影有關的課程,可說盡得父親阿B的藝術才華。

阿B為女兒驕傲

King's College London於2021年泰晤士高等教育世界大學排名位列全球第35與全英第7。

University of Manchester綜合學術實力出色,於2021年的QS世界大學排名及泰晤士高等教育世界大學分別排名全球第27及51,全英分別第6及第8。

作為母親的范姜難掩喜悅,留言寫道:

很開心,很欣慰,很捨不得。

You make us so proud of you Blythe🥰You deserve it🎉🎉🎉