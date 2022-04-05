【星二代】鍾鎮濤17歲大女鍾懿表演天份高　獲英國3間名牌大學取錄修讀電影系

▲ 鍾鎮濤17歲大女鍾懿獲英國3間大學取錄修讀電影系。

鍾鎮濤（阿B）與太太范姜的大女鍾懿（Blythe）轉眼間已經17歲，更快將升讀大學。

鍾鎮濤夫婦日前在社交網站公布喜訊，分享Blythe獲英國King's College London（University of London）、University of Manchester及London Film Academy3間大學取錄，全部都是與電影有關的課程，可說盡得父親阿B的藝術才華。

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阿B為女兒驕傲

King's College London於2021年泰晤士高等教育世界大學排名位列全球第35與全英第7。

University of Manchester綜合學術實力出色，於2021年的QS世界大學排名及泰晤士高等教育世界大學分別排名全球第27及51，全英分別第6及第8。

作為母親的范姜難掩喜悅，留言寫道：

很開心，很欣慰，很捨不得。

You make us so proud of you Blythe🥰You deserve it🎉🎉🎉

阿B亦晒出兩父女的溫馨合照，為女兒感到驕傲：

鍾懿讓我太開心、太值得驕傲了！🌹現有暫時有三所大學讓我們選，我們一家人都凡爾賽到不成#王的女人#

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才華洋溢星二代

Blythe從小擁有表演天份，尤其在音樂方面甚有才華。她讀幼稚園參加校內歌唱比賽，當時已贏得兩個獎項，加上小時候已經常亮相阿B演唱會作獻唱，年紀輕輕已見慣大場面。

2017年阿B推出Hi-Fi碟重唱出道作《閃閃星辰》，與Blythe父女檔合唱，他曾在TOPick訪問大讚Blythe在4名子女當中音樂天份最高，但從不強迫女兒入行。如今女兒向電影方面進發，將來很大機會入行繼承父親衣缽。

除了演藝才華，Blythe遺傳父母優良基因愈大愈靚女。早前一家為她慶祝17歲生日，壽星女穿上花花吊帶裙，配合招牌酒窩及甜美笑容，女大十八變。

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