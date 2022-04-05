【金宵大廈2】于洋飲珍珠奶茶出事有根據　李施嬅非人道對待精神病患者真有其事

▲ TVB新劇《金宵大廈2》的奇情案件改篇自真人真事。

TVB新劇《金宵大廈2》昨晚（4月4日）首播，在第1集已經出現命案！于洋在《金宵大廈2》飾演的陳生力，不慎被珍珠奶茶的飲管插死，有觀眾認為事件過於離奇並質疑劇組，但原來是改篇自真人真事。

除此之外，《金宵大廈2》參考不少真實案例，比如陳生力牽涉在內的長命契，雖然於現今社會較罕見，但為多年前常見的法律契約之一。

此外，李施嬅飾演60年代的精神病院醫生，以非人道手法為陳山聰飾演的精神病人進行治療，亦正正是當年常見的情況。

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被飲管插死

《金宵大廈2》首集單元故事「七樓半」講述陳生力用不鏽鋼飲管喝珍珠奶茶時，不小心被飲管活生生插死，造成慘劇。

現實中，英國於2019年曾發生一宗雷同命案，名為Elena Struthers-Gardner的60歲婦人於事發當日，正在廚房手持罐杯並配以一支約長25cm的不鏽鋼飲管喝飲料。

該名婦人於不慎跌倒後，被手中珍珠奶茶內的不鏽鋼飲管直插其眼睛，更插穿大腦控制呼吸的區域，她在送院中途已停止呼吸，並因造成創傷性的腦損傷面而離世。

李施嬅和陳山聰於昨晚的直播中呼籲大家喝珍珠奶茶時要小心，又表示看劇後便「走飲管」或使用匙羹作代替。

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長命契

此外，「七樓半」的故事提到陳生力與白威（陳狄克飾）及另外兩名友人以長命契方式購入一個單位，並約定在死後將業權自動轉移到生者手上。

長命契（Joint Tenancy）即聯權共有，在法律上，聯權共有人的權益互相重疊，故每位聯權共有人都可聲稱自己擁有整項物業。

所謂長命契的特點就是所有共有人均有權優先繼承另一方的權益（Right of Survivorship），當其中一個聯權共有人去世，其物業內的權益會自動由在世的共有人承受，直至剩下最後一人為止，故此聯權共有產權俗語被人稱為長命契。

長命契還有一個特點，就是任何一個共有人不能以遺囑來處置其權益，故此任何共有人欲以遺囑另行指定繼承人時，必須先行將聯權共有的產權拆除。

▲ （TVB截圖）

60年代精神科治療

李施嬅和陳山聰分別飾演精神病醫生及精神病患者，劇中的病人於接受電療後未有好轉，醫生跟他說：「電療對病情沒幫助，前額葉切除術，在眼球上面的位置插進去，再在腦部傾斜十五度角往上的位置，左邊刮三下，右邊刮三下，切除大腦部分的神經。」

不少觀眾認為精神病醫生的治療方法變態，不過李施嬅於直播中指：「真的是60年代時治療精神病患者的方式，當時的醫學不及現今倡明，現在看起來好像很荒謬，但以前的確是用這些方法。」

19世紀以前，人類對精神病的了解並不多，一般會從宗教角度去認知這種病，一度認為病患者是意志不堅定或受到惡靈干擾，會以驅魔、禱告等方式「治療」病人。

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不人道方式治精神病

位於瑞典南方的城市韋克舍（Växjö）曾建立了一所被稱為SSS的聖席弗利斯精神科醫院（Sankt Sigfrids Sjukhus），以往有不少精神病患者被當作為醫學實驗的白老鼠，以電擊、胰島素休克療法等方式進行治療，當中最具爭議性的是腦白質切斷術（Lobotomy）。

根據瑞典《醫學周刊》（Läkartidningen）的調查，在1944年至1964年期間，全瑞典進行了最少4500次腦白質切斷術，大多接受手術的為思覺失調症患者，而當中不少病人都並非自願接受治療，部分患者是被家人遺棄，亦有患者是被政府半強制帶走且與家人失聯。

手術的致命率為7.4%，不過據悉手術的施行方式不人道，有病患者在未麻醉或被電擊的情形下強制進行，縱然部分病人於手術後變得「冷靜」，卻帶來不少嚴重的後遺症，後來則不再被使用。