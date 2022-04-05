【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢

▲ 有陌生男因結餘不足$100未能提款，事主主動轉賬$5讓他取錢。

經濟低迷，不少人經歷失業，生活拮据。近日有網民在社交網站分享，指自己看見有名陌生人因户口餘額不足$100，未能提款，決定轉賬了$5予對方，讓對方能湊夠100元提取款項，事件令人聽者心酸。

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事主在Facebook群組「深水埗街坊會」發文指，自己到櫃員機提款，等候多時正在提款的男子仍未完成交易，其後發現該名男士將兩個戶口轉至另一戶口，結合後只剩$97，未能提取金錢。

事主眼見男士垂頭喪氣，於是主動各男士轉賬$5，讓男士可以成功提款。事後，男士十分感謝事主的善行，事主指該男士「好開心咁千多萬謝」，不過事主卻認為事件十分心酸。

睇落件事好好笑，其實多幾心酸。

他概嘆現今社會民不聊生、失業高企，市民都要窮困過活，更直言自己的戶口存款也只有四百多元，但仍然堅持想幫助別人。

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責任編緝：蕭雅文