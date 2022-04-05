  • 25°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢

休閒消費 14:51 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

有陌生男因結餘不足$100未能提款，事主主動轉賬$5讓他取錢。

經濟低迷，不少人經歷失業，生活拮据。近日有網民在社交網站分享，指自己看見有名陌生人因户口餘額不足$100，未能提款，決定轉賬了$5予對方，讓對方能湊夠100元提取款項，事件令人聽者心酸。

最新影片

事主在Facebook群組「深水埗街坊會」發文指，自己到櫃員機提款，等候多時正在提款的男子仍未完成交易，其後發現該名男士將兩個戶口轉至另一戶口，結合後只剩$97，未能提取金錢。

事主眼見男士垂頭喪氣，於是主動各男士轉賬$5，讓男士可以成功提款。事後，男士十分感謝事主的善行，事主指該男士「好開心咁千多萬謝」，不過事主卻認為事件十分心酸。

睇落件事好好笑，其實多幾心酸。

他概嘆現今社會民不聊生、失業高企，市民都要窮困過活，更直言自己的戶口存款也只有四百多元，但仍然堅持想幫助別人。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【飛天腳】馬鞍山上空驚現下半身滿天飛　森美揭飛天腳真身：夜晚見到真係驚
今日 11:36
【飛天腳】馬鞍山上空驚現下半身滿天飛　森美揭飛天腳真身：夜晚見到真係驚
【升key雀】專家拆解杜鵑科雀鳥鳴叫原因　杜鵑幼鳥為求生摧毀其他未孵化鳥蛋
今日 10:50
【升key雀】專家拆解杜鵑科雀鳥鳴叫原因　杜鵑幼鳥為求生摧毀其他未孵化鳥蛋

你可能感興趣

【飛天腳】馬鞍山上空驚現下半身滿天飛　森美揭飛天腳真身：夜晚見到真係驚
今日 11:36
【飛天腳】馬鞍山上空驚現下半身滿天飛　森美揭飛天腳真身：夜晚見到真係驚
【升key雀】專家拆解杜鵑科雀鳥鳴叫原因　杜鵑幼鳥為求生摧毀其他未孵化鳥蛋
今日 10:50
【升key雀】專家拆解杜鵑科雀鳥鳴叫原因　杜鵑幼鳥為求生摧毀其他未孵化鳥蛋
Facebook群組 深水埗 失業 Facebook

最高瀏覽

【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產
15:24 2022/04/04
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產