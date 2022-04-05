【清明節】聶德權到浩園悼念因公殉職同事　向馬尼拉人質事件喪生逝者獻花致意

▲ （公務員事務局局長聶德權fb圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，於清明節前夕代表特區政府到「浩園」悼念克盡職責、因公殉職的同事，表達哀思，並向10年前馬尼拉人質事件中喪生的逝者獻花致意。

聶德權今日（5日）在社交平台指，分別到水警總督察林婉儀及社署副署長林嘉泰的墓前拜祭，二人盡忠職守、不遺餘力服務社會，向他們致以崇高敬意。

他又稱，新冠疫情爆發兩年多以來，本港至今有8262名市民離世，對此表示深切哀悼，向他們的家人致以摯誠慰問，希望疫情盡快過去，市民生活復常。

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責任編輯：余思嵐