  • 26°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清明節】聶德權到浩園悼念因公殉職同事　向馬尼拉人質事件喪生逝者獻花致意

社會 13:30 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（公務員事務局局長聶德權fb圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，於清明節前夕代表特區政府到「浩園」悼念克盡職責、因公殉職的同事，表達哀思，並向10年前馬尼拉人質事件中喪生的逝者獻花致意。

聶德權今日（5日）在社交平台指，分別到水警總督察林婉儀及社署副署長林嘉泰的墓前拜祭，二人盡忠職守、不遺餘力服務社會，向他們致以崇高敬意。

他又稱，新冠疫情爆發兩年多以來，本港至今有8262名市民離世，對此表示深切哀悼，向他們的家人致以摯誠慰問，希望疫情盡快過去，市民生活復常。

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳　中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【快速抗原測試包】18區民政處4月7及8日兩天免費派快測包　配合全民快測鼓勵有需要市民領取
23:41 2022/04/04
【快速抗原測試包】18區民政處4月7及8日兩天免費派快測包　配合全民快測鼓勵有需要市民領取
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
今日 09:43
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
【清明天氣】今午炎熱乾燥有部分地區錄得30度　未來數天持續天晴
今日 11:46
【清明天氣】今午炎熱乾燥有部分地區錄得30度　未來數天持續天晴
【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成
今日 13:14
【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成

你可能感興趣

【快速抗原測試包】18區民政處4月7及8日兩天免費派快測包　配合全民快測鼓勵有需要市民領取
23:41 2022/04/04
【快速抗原測試包】18區民政處4月7及8日兩天免費派快測包　配合全民快測鼓勵有需要市民領取
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
今日 09:43
【釣魚網站】冒警網站訛稱瀏覽太多鹹網圖騙信用卡資料　HKCERT建議5項注意事項
【清明天氣】今午炎熱乾燥有部分地區錄得30度　未來數天持續天晴
今日 11:46
【清明天氣】今午炎熱乾燥有部分地區錄得30度　未來數天持續天晴
治療 疫情 馬尼拉 聶德權 香港 公務員事務局 社交平台

最高瀏覽

【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
11:02 2022/04/04
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧