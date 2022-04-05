【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！

▲ 《講你都唔信》

「獎門人」曾志偉與錢嘉樂主持的TVB綜藝遊戲節目《講你都唔信》，在昨晚（4月4日）的一集，帶領江嘉敏及方紹聰（奶仔）任主持，至於嘉賓為「方丈很好戲」隊的張達明、林子聰（肥仔聰）、方力申，以及「歡樂今宵」隊的盧海鵬、吳麗珠、鄧英敏。

昨晚，打頭陣的張達明講述在菲律賓潛水遇見大白鯊的故事，達明講故仔時表現得相當肉緊，更兩度興奮得爆粗，畀製作組「嘟了又嘟」，相當搞笑；雖然達明講到似層層，但都瞞不過人生閱歷豐富的鵬哥，他一眼就揭穿達明講大話。

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鵬哥爆讀藝訓班往事

鵬哥接力自爆讀藝訓班時趣事，他指當時同學仔有「發達東泉鵬」，即周潤發、吳孟達、林嶺東、伍潤泉及盧海鵬，笑言粒粒巨星。

他透露，以前一班同學每逢星期六都會出去玩，有一次吳孟達叫大家一起去Barbecue，鵬哥當時因自覺年紀大沒有出席，但隔了一個星期後大家又再Encore，大感奇怪的鵬哥便向當時的副班長蕭鍵鏗問道：「巴別橋（Barbecue 諧音）嗰條橋好好玩架咩？」

鵬哥說畢後，全場捧腹大笑，肥仔聰更抵死回應鵬哥謂：「呢個Gag流傳到依家都仲講緊，證明係真啦！今日終於有幸一見鼻祖，原來係鵬哥！」

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小方得精神出軌

不過這集最勁爆的故事非小方方力申莫屬！小方表示要講男演員拍戲辛酸史，他透露約在10年前於內地拍戲，其中有場很激的床上戲，小方形容為「平時接吻都未試過咁激」。

該場親熱場口由女方做主動，兩人在床上翻雲覆雨，雖然只是拍攝前戲，但導演竟表示「唔嗌Cut 就唔好停」。小方指拍完該場激戰床戲後，副導演著他準備另一場口時，他竟因「出了狀況」有反應，因為太尷尬下不了床。

小方講到這段時怕怕醜醜兼支支吾吾憶述當時謂：「可唔可以等我一陣先，我要唞唞。」小方續指「唞唞」期間全靠「念母親」、即是想着要買甚麼手信給媽咪才成功平復情緒，並續說：「點解話係辛酸呢？因為我嗰時拍緊拖，我有咁嘅反應，我覺得精神有少少出軌！」

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拍接吻戲伸舌頭

全場聽後大感嘩然，更並追問當年是否因為該場床戲導致分手。「獎門人」曾志偉更問小方有生理反應，是否當時在想當時女朋友，可是小方卻十分坦白否認，表明當時只想住現場的對方而不是當時在「家中」的女友。

此外，曾志偉再追問小方有沒有曾拍接吻戲時把舌頭伸向對方，小方憶述有次拍接吻戲時，對方竟把脷伸出來，他稱因此自也把脷伸出去「回敬」對方。