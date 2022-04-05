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【職場怪事】辦公室換水心理攻防戰　打工仔：半日冇人換我換完個個排隊斟

健康 14:49 2022/04/05

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網民分享稱，職場上連換水也有學問。

職場上往往有許多「潛規則」，連換飲水機的桶裝水也變成學問。有網民在社交平台分享「辦公室換水心理戰」，指試過辦公室內的飲水機半日都沒有水，然而卻沒有同事願意幫忙換水，到其處理完手頭緊急工作去換水時，飲水機前卻大排長龍，令這名網民大感詫異，「果然，新手捉棋往往就係太衝動！」

有自稱任職政府助理文書主任的網民，在社交平台專頁「公務員secrets」投稿，指「Office斟水係一門好高既學問，完全係考驗我地既忍耐力，邊個忍唔到就輸！」他又指，不同職級的同事，都會認為「換水」應由其他職系或較低級別的同事負責。

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文章作者隨後描述親身經歷稱，「試過忙得濟半日無飲水去斟水時，發現水機一滴水都無！苦笑一句：乜你地戴哂口罩就唔洗飲水喇？」惟作者換水後，「身後個個排住隊咁等斟水！個女EO（行政主任）仲拎住個玻璃花茶樽同水壺，一次按走成L（公升）水！果然，新手捉棋往往就係太衝動！ 」

帖文引來大批網民讚好或給予「哈哈笑」，有人留言指，其實私人公司的情況同樣如此；也有人感嘆：「換水反映人格問題」；「換水啫，點解攪到要玩埋心理戰？」

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責任編輯：王明芳

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