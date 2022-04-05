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【清明交通】九巴5條往來墳場特別路線延長服務時間　另有3條路線加密班次

社會 14:38 2022/04/05

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清明時節，一眾孝子賢孫外出掃墓。（梁偉榮攝）

時值清明節，九巴提醒市民今日（5日）多條清明節特別路線已加密班次或延長服務時間。

以下來往和合石墳場及各區的特別路線，服務時間延長至下午五時：

  • 61S 往屯門市中心
  • 70S 往紅磡站
  • 74S 往平田
  • 279S 往青衣（長青邨）
  • 76S 往粉嶺站 （服務時間延至下午5時30分）

以下路線按乘客需求加密班次：

  • 38S 荃灣華人永遠墳場 往 葵芳站（葵仁路）
  • 52S 來往 曾咀靈灰安置所 及 屯門公路轉車站
  • 56S 來往 曾咀靈灰安置所 及 屯門站總站

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責任編輯：陳梓蔚

 

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