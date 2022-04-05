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中聯辦明約見選委代表　料就特首選舉傳達新指示

政治 15:05 2022/04/05

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中聯辦。（資料圖片）

特首選舉提名期正展開，被視為「真命天子」的政務司司長李家超料將辭職參選，惟多位選委表示，近日並未有重量級人物求取提名。據了解，中聯辦明約見一眾選委代表，料談及特首選舉提名安排。

多名選委今日到中聯辦領取核酸檢測樽，檢測陰性後，明日將與中聯辦領導會面。不過，並非所有選委都收到會見邀請，參與會見的包括政協常委、全國性團體代表、以及政黨代表等。

特首林鄭月娥昨宣布不連任時，又透露直至昨日，沒收到任何官員的辭職信。政圈認為，若李家超已獲祝福，其他有分量人選，不會落場陪跑，料今次選舉不會有激烈競爭，李家超亦肯定獲高票提名、高票當選。

對於政經界關注，紀律部隊出身的李家超，如何組織其問責司局長班子？多名親中和建制人士都表示，北京將會協助其物色班子人選，以團隊方式助李家超管治。

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撰文 : 傅流螢

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