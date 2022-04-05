【攀山意外】32歲男疑獅子山疑失足墮30米下山坡　送院救治

▲ （曾秋文攝）

獅子山發生墮崖意外，有 攀山客懷疑失足墮崖，送院後回復清醒。

事發在近獅頭位置，警方今日（5日）下午2時15分接報，指一名32歲男子 利用繩索攀登上山期間 ， 懷疑失足墮至30米下的山坡，其後懷疑撞到山邊石頭，導致 頭部、手及腳受傷﹐ 用紗布包裹頭部及戴上氧氣罩， 由 直升機送東區醫院治理。

警方稱，傷者現時回復清醒，正調查意外原因。

▲ （曾秋文攝）

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記者：余思嵐、曾秋文