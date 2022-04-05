  • 23°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【攀山意外】32歲男疑獅子山疑失足墮30米下山坡　送院救治

社會 15:16 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（曾秋文攝）

獅子山發生墮崖意外，有攀山客懷疑失足墮崖，送院後回復清醒。

事發在近獅頭位置，警方今日（5日）下午2時15分接報，指一名32歲男子利用繩索攀登上山期間懷疑失足墮至30米下的山坡，其後懷疑撞到山邊石頭，導致頭部、手及腳受傷﹐用紗布包裹頭部及戴上氧氣罩，直升機送東區醫院治理。

警方稱，傷者現時回復清醒，正調查意外原因。

（曾秋文攝）

 

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳　中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐、曾秋文

相關文章

【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成
今日 13:14
【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成
【清明節】消防共收到12宗山火報告　籲市民清明掃墓勿留火種
今日 15:04
【清明節】消防共收到12宗山火報告　籲市民清明掃墓勿留火種

你可能感興趣

【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成
今日 13:14
【清明節】有市民不擔心正日掃墓人多增感染風險　鮮花檔主指人流少生意挫5成
【清明節】消防共收到12宗山火報告　籲市民清明掃墓勿留火種
今日 15:04
【清明節】消防共收到12宗山火報告　籲市民清明掃墓勿留火種
獅子山 治療 香港經濟日報 香港

最高瀏覽

【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產
15:24 2022/04/04
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產