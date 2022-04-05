【全民檢測】當局籲市民周五起一連3日做快速檢測　盡快找出隱形個案切斷傳播鏈

▲ 適逢今日是清明節，不少市民到鑽石山掃墓。 （梁偉榮攝）

本港連續數天持續4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（5日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。即看：下一頁

適逢今日(5日)是公眾假期加上疫情回穩，本港多區出現人潮。歐家榮表示，近日的確診數字維持在3000多宗的確診，仍屬高水平，雖過去兩三周有持續下降的情況，但社區仍有大量傳播鏈，希望市民不要以為疫情已經緩和、已完全受控，反而要保持警惕及遵守社交距離措施，希望市民在長假期要避免到人多的地方及減少社交距離接觸，要時刻戴好口罩，如果出現病徵或曾接觸陽性個案患者要盡早做測試。



他亦鼓勵市民在4月8日至10日，盡量使用政府派發的快速抗原測試劑作快速測試，令當局可在短時間內找出社會仍存在的隱形個案，讓他們盡快接受隔離及治療，盡快切斷社會仍有的傳播鏈。

他又說，現時沒法準確判斷可以找出多少確診個案，須視乎市民的參與：

愈多市民參與就可以在社區找到愈多個案，當然希望找到愈多個案愈好，如果找不到的話，這些個案可能會繼續在社區構成傳播，以致傳播鏈未能切斷，而疫情亦會繼續蔓延下去。

他指出，現時快速抗原檢測的平台每分鐘可應付1000宗個案，相信即使有大量個案呈報仍可應付得到。

劉家獻表示，未來三天的檢測是希望可以找出沒有病徵的病人，指早前需要入院的病人大多是長者、院舍長者等，希望在這幾天可以找出在社區染疫的長者，呼籲社區的長者如不懂得使用快速檢測試劑，應向家人社工等求助，而60歲以上的長者如檢測結果呈陽性，即使有輕微不適也應盡快求醫，亦呼籲未打針的人士要盡快打針。

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記者：郭詩詩