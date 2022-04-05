【新冠肺炎】林鄭月娥向新冠疫情離世者表示深切哀悼　向其親友致深切慰問

▲ 林鄭月娥向新冠疫情離世者表示深切哀悼，向其親友致深切慰問。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥在今日（5日）清明節，代表香港特別行政區政府向新冠疫情離世者表示深切哀悼，並向其家屬和親友致以最深切慰問。林鄭月娥表示，今年剛過了3個月，香港經歷了新冠疫情自2020年初在全球爆發以來最嚴峻的局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛。特區政府定必繼續竭盡所能，與社會各界攜手合作，用好中央大力支援，盡快穩控疫情。

政府指，疫情爆發以來一直嚴格按照「外防輸入、內防擴散」策略抗擊新冠疫情，以保障香港市民的生命安全和身體健康，並加強支援安老院舍、推動長者接種疫苗、要求院舍員工定期進行病毒檢測，以防止院舍出現大規模感染情況。

然而，面對傳播力極強的Omicron變異病毒株，第五波新冠疫情來得既急且猛，在二月初農曆新年後更急速惡化，遠超特區政府在「抗疫鏈」中各個環節的能力；數千名院舍員工和數萬名院舍院友先後染疫，情況危急，至今累計超過8 000名人士離世，當中逾九成為65歲或以上的長者，令人傷痛。

自3月初因應疫情變化，特區政府表示參考中央援港抗疫內地專家意見後，已將抗疫工作的階段性重點放在「三減」、「三重」、「一優先」，即全力減少死亡、減少重症、減少感染；處理一些重點人群、重點場所、重點機構；而且以長者為優先。

政府已落實的措施包括支持醫院管理局購入相當足夠數量的兩款有效抗新冠口服藥處方予病人，並將九龍中聯網的伊利沙伯醫院和另外多間醫院轉為救治新冠重症病人的定點醫院；提升亞洲國際博覽館社區治療設施的容量並實行中西醫結合診治；設立多間暫託中心照顧症狀輕微或沒有病徵的院舍院友和正在康復並適合入住的長者等。特區政府亦加強支援安老院舍和「居家抗疫」人士，向他們派發「抗疫物資包」，以及增設指定診所和服務熱線；並由上周六（2日）起向全港住戶派發「防疫服務包」。

林鄭月娥向其家屬和親友致以最深切慰問，亦感謝「香港社福界聯合抗疫大行動」發動六宗教（佛教、天主教、孔教、伊斯蘭教、基督教和道教）製作「悼亡慰生儀禮」視頻並在今日啓播。

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責任編輯：李榮忠