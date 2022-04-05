【COLLAR成員】長氣擔當愛「講經」成功影響小粉絲　Winka感恩：呢種雙向交流相當可愛

女團COLLAR成員Winka（陳泳伽）除是隊中的唱歌擔當，還是公認的「講經擔當」，更有「九師傅」的稱號。在今日（4月5日）的凌晨時份，Winka在社交網站撰長文，講及在路上遇到一名13歲小粉絲的過程，本來心情欠佳的Winka被小粉絲的舉動感染，再把這個正能量故事分享給大家。

Winka以《「佢13歲」「我23歲！！哈哈」》為題，在IG撰寫長文，提及到她近日處於較為「Moody」的心情，日前她外出購物同時舉行網上直播，去程選擇踩單車的她在回家的路上選擇了走路，同時邊走邊跟「師母」談及自己近日的想法和情緒。

【COLLAR成員】WINKA拍廣告揮汗展現活力 陳泳伽：真係好鍾意唱歌

▲ （instagram圖片）

影響小粉絲

Winka憶述當時自己講到:「我想我可以比到更多，更加好。」接著突然有一對父女從後向她詢問問:「Hello 你係咪Winka啊？」

通常如果有人問到我，我又唔會講大話話唔係嘅～於是我笑笑回答：「係啊～」接住佢地帶點尷尬咁講：「我哋住係附近架。」我又帶點尷尬唔知道點樣回應之際⋯⋯ 13歲既小妹妹係佢嘅袋仔遞出一本書比（畀）我，《做好自己喜歡的事就會閃閃發亮》。我第一反應係覺得好熟悉好奇妙~因為呢句係我經常同自己講既句子！心裡面驚嘆原來已經有人出埋書！ 然後爸爸就繼續講：「你哋呢種新一代嘅偶像真係好好，比到好多正能量比（畀）我哋。你同佢講一句，好過我講十句呀真係！你每次開直播介紹咩書，佢第二日就會即刻去買！」我受寵若驚眼望向小妹妹，然後佢點點頭。 其實當時嘅我內心仲有小小情緒未散走，所以都比唔到更多嘅反應。 好快，講多一兩句就道別～仲好記得係say bye bye分別左（咗）幾步後~佢爸爸突然大聲講:「佢13歲架炸 」我又大聲回應：「我23歲！哈哈」咁就完左嚕～ 之後係返屋企嘅路上都一直回想起啱先既畫面，moody嘅情緒都慢慢消失左（咗）嚕！冇諗過竟然係13歲嘅妹妹化解我嘅小情緒，而佢爸爸熱情嘅說話都帶左（畀）好大嘅肯定同能量比我

發放正能量

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Winka有感這次的碰面和對話非常之有緣份，同時感謝所有樂迷和粉絲的愛戴：

出咗道嘅呢段時間，我依然都可以好做自己。因為就算我去邊都好，大家見到我都好懂得尊重（有好多有趣既打招呼方式)。就算我少咗上水，大家都會體諒我忙或者需要me time。平時唔止係我分享我嘅正能量比大家，大家都會好願意同我分享返自己！當我有小情緒嘅時候，大家都會用返平時聽嘅經或者自己嘅諗法嚟安慰我～呢種雙向嘅交流模式，真係相當可愛！幸運，真係幸運，我何德何能呢？

不少粉絲留言讚好Winka分享的這個窩心故事，而隊友SumLing（李芯駖）亦有留言：「多謝你嘅正能量！」

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