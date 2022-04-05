【罕見案例】婦產科醫生見證「人魚雙胞胎」誕生 罕見機率八萬分之一

▲ 婦產科醫生見證「人魚雙胞胎」誕生，罕見機率八萬分之一。

新生兒誕生時，媽媽身體伴隨「穿羊水」現象，即包裹胎兒的羊膜囊破裂，由此潤滑陰道幫助生產順利。而日前在西班牙一對雙胞胎出世時，卻是包裹著完整的羊膜囊。此分娩情況被稱「人魚誕生」，罕見機率約為十萬分之一至八萬分之一，令醫護人員震驚。

最新影片：

據外媒報導，西班牙一位婦產科醫生在Twitter上分享此「人魚誕生」個案，表示自己從醫多年以來第一次遇見的罕見分娩經驗。而這對雙胞胎並無因被完整羊膜囊包覆而出現難產，反而狀態健康。院方更為了紀念這一罕見案例，以打印胎盤的方式做畫，送給這對雙胞胎的媽媽。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「人魚誕生」情況罕見

在正常情況下，胎兒在媽媽體內由兩層透明、薄卻韌的保護膜包覆確保安全成長。當媽媽分娩時，羊膜囊會破裂，膜內「羊水」流出，俗稱「穿羊水」，作用為潤滑陰道，讓胎兒順利產出。

而若胎兒離開產道卻仍被膜包覆，未出現穿羊水情況，醫學上稱之「EN caul」，英文譯為Mermaid Birth（人魚誕生）；屬於十分罕見案例。

而在2021年，英國亦有媽媽在水中分娩時同樣未穿羊水，胎兒像水球一樣被羊膜囊完整包覆，圓滾地滑入水池出世，令助產護士在事後驚喜稱自己職業生涯中是第一次見此情況。該媽媽表示，自己在孕期中並沒有任何不適，生產過程中也無出現危險併發症，認為孩子能夠順利如人魚般誕生，是幸運的吉兆。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣