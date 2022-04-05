【第五波疫情】醫管局多個中醫診療服務支援確診病人　包括中醫藥遙距診療及電話資訊熱線

▲ 當局舉行疫情記者會。

本港連續數天持續4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（5日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

劉家獻表示，醫院管理局一直有為確診病人提供中醫服務，包括在安老院舍有中醫遙距診療服務，為安老院舍的院友及職員提供中醫醫療服務，並提供送藥服務，當局亦設有中醫資訊熱線1834511，解答市民中醫藥的查詢。

至於住院病人在去年年初，已在北大嶼山醫院感染控制中心及亞洲博覽館的社區治療設施亦提供了住院病人的中醫診療服務，有駐場的中醫師中西醫合作共同組隊，避免病人變成重症；而康復及隔離人士亦可以接受免費的中醫門診服務。

他又說，內地的中醫專家已在新冠治療中心及亞博館，為病人提供中醫的治療，亦是中西醫結合為病人提供最好的服務。

此外，醫管局最近亦配合食物及衞生局分發由國家捐贈的中成藥，有關中成藥已在不同的社區隔離設施、隔離酒店等分發給有需要人士。

最新影片：【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩