【死亡個案】再多87名染疫者離世　今波疫情累計8,136宗死亡個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（5日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多87宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案8,136共宗，呈報個案的病死率約為0.7%，其中18至59歲錄315宗，佔整體3.8%、7,802宗均為60歲或上，佔整體95.9%，當中5,765宗為80歲或以上，佔整體70.9%。

歐家榮指，現時計算病死率的方法，反映所有受感染人士中會有幾多患者感染後死亡，分母為受感染人士，分子死亡人數，病死率約為0.7%，與英國、美國比較相若，並沒有特別高。因疫情嚴重，過去兩三個月發病率都出現很高的水平，大量個案短時間出現，都會出現大量死亡人數，現時疫情回穩死亡數字都有下跌。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共9,965人留醫；過去24小時新增12名病人情況危殆、24人情況嚴重，目前有71名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1,447人出院，4人入院篩查發現確診，同房5名病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21,319名職員曾確診，其中19,388人已返回工作崗位。

過去24小時有81名染疫病人死亡，涉55男26女，介乎60至100歲，38人來自院舍，78人逾65歲，其中人54無打針、14人打一針、12人打2針、1人打3針，昨日3名病人離世較年輕：

60歲，有晚期腎衰竭、糖尿病，皮膚癌擴散到淋巴，3月23日因呼吸困難兩天入院，入院前快速測試陽性，有咳有痰、頭暈身軟，入院時CT值27，3月25日CT值上升至32，惟情況仍是很差，延至昨日死亡

63歲，肺癌有擴散到身體不同地方，3月6日因呼吸困難一天入院，入院時有高燒、咳、痰，檢測陰性，兩日後陽性CT值23，情況一直很差，延至昨日死亡

63歲，居老人院，有貧血、高血壓、晚期腎衰竭，2月27日快速測試陽性，3月10日CT值28，3月12至14日已陰性，3月15日因氣促入院，情況很差，延至昨日死亡

已打3針死亡個案

90歲，有長期病患，曾中風、糖尿病、高血壓、貧血、腎功能差、有腦退化，居安老院長期臥床， 昨日快速測試陽性，中午暈倒，血氧含量不斷下跌，昨日不治

另外因數據滯後，2月21日至4月3日再多6人離世，涉4男2女，59至97歲。

59歲，長期病患者，有糖尿病、高血壓、貧血晚期腎，需要一周兩次洗血，入院不是因新冠病症，入院前兩日右邊身無力，因腦內出血嚴重入院，前日去世

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記者：李榮忠