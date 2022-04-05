【星光路上】敖嘉年入行26年多次得罪前輩　受郭富城啟發學懂處世受用一生

▲ 敖嘉年分享入行逾26年的演藝生涯。

憑《巾幗梟雄》系列的「蔣必文」及「排骨仔」角色而為人熟悉的敖嘉年，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧暢遊《巾幗》系列當年重要的取景地點外，還大談入行經過，以及在無綫待了26個年頭的種種趣事及得著，節目於昨晚（4月4日）及今晚（4月5日）一連兩集播出。

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分享入行經過

敖嘉年的人生經歷，就像他演過的角色一樣豐富，入行前曾做過電影美術指導及電台DJ等的他，1996年經恩師洪朝豐介紹下加入無綫，並被選中擔任《城市追擊》外景主持。

其實早在敖嘉年正式踏入演藝圈前，曾因貪玩做過臨時演員，嘉年笑著憶述往事謂：「我13、14歲嗰陣，有人問我有冇興趣做電影《霸王花》嘅臨時演員，我當時心諗好喎，又有錢賺又可以見明星，同埋我好鍾意踩滾軸溜冰，套戲又任我踩喎，我記得一晚有成百幾蚊（人工）㗎。」

除了臨演，嘉年還參加過《歡樂今宵》舉行的歌唱比賽，《星光路上》更播出了他當年的參賽片段，只見身材瘦削的嘉年一臉認真的唱歌、十分青澀。

他回憶說：「其實嗰時好驚，現場好多人，真係驚到震。件西裝又係問人借㗎喎，完全唔啱身，個頭又扮郭富城。」對唱歌有著濃厚熱誠的嘉年，當年拍攝《情逆三世緣》時，更曾膽粗粗向監製提出想唱片尾曲，豈料對方一口答應，該首歌曲《意想不到》更因而成了他的登台必唱歌曲，足證「自古成功在嘗試」。

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多得郭富城啟發

談到在TVB的第一份工作—外景主持，嘉年坦言難忘事很多，而經主持阿盈一再追問下，嘉年不開名笑著憶述曾遭一位自己視為偶像的前輩嚇窒：「我問佢嘢啦，佢就問我：『做乜問我啫！問我老婆啦！』當時我即刻打咗個凸，同埋都幾難受。」

正因如此，嘉年入行後每次受訪均會將尊重放在大前提：「有樣嘢係郭富城教識我嘅，我永遠都會記得。佢喺我哋未開咪前問我：『點稱呼你』，然後一開咪佢就話：『嘉年，你好！』」

做甚麼事也煞是專注投入的嘉年，笑指當初獲無綫助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐）邀請加入劇組時誠惶誠恐，更因不懂看劇本及欠缺專業訓練鬧出不少笑話。

他最難忘有次不醒目擋了前輩的光：「當時拍拍吓前輩問我：『你見唔見到我塊臉黑晒？』我仲話：『係呀！』跟住前輩話：『你遮住我啲光知唔知呀？』」嘉年亦坦承當年每次被罵後都感到很挫敗，但慢慢便從學習中成長。

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演戲似鬼上身

談到演戲心得，他笑指沒有特別，覺得只要投入了角色，感覺和情緒便會自然發揮出來：「啲前輩成日話我會突然『鬼上身』。」

今晚播出的《星光路上》，嘉年便會詳談過去深入研究每個角色的小故事，當中包括《造王者》中、一直「許許許」叫過不停的經典角色「趙貴誠」，他更揭開當年為無數網民津津樂道的「許許許」，其實有著特別意義。