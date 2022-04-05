【維他命補充劑】疫下市民四處搜購維他命補充劑 專家釐清謬誤：天然食物已足夠

▲ 疫下市民四處搜購維他命補充劑，專家釐清謬誤：天然食物已足夠。

抗新冠感染 提升免疫力 維他命補充劑並非仙丹

第五波疫情期間，市民四出搜購提升免疫力的營養補充劑，尤其是維他命D早前被搶購一空。其實維他命A、B、C、D、E、鋅（zinc）和硒（Selenium）都可增強免疫力，當中以維他命C、D及鋅的功效最為突出。

維他命C—天然食物攝取已足夠

維他命C 可以增加白血球的數目和活動能力，從而提升免疫力。很多蔬果都含有豐富維他命C，只要我們每天吃，無需擔心維他命C不足。富含維他命C的水果包括番石榴、柑橘類水果（橙、檸檬）、奇異果、士多啤梨；蔬菜則有三色椒、西蘭花和蕃茄等等。維他命C容易被熱力、光線及氧氣破壞，烹煮會令其流失，生食蔬果是維他命C良好的來源。如果長者或小朋友胃口不佳或咀嚼有困難，也可以將蔬果連皮（例如蘋果）用攪拌機打成蔬果蓉或蔬果汁，即做即飲，不要長時間暴露於空氣中，以防止營養流失。另外，做果汁不要用壓榨方式，因為大部分的營養都源自果皮之下，亦會損失有益的纖維。

此外，我們腸道吸收維他命C 能力有限，有研究指攝取維他命C超過 1000 毫克，我們的維他命C吸收率會降低至50% 以下，實在沒有必要服食高劑量維他命C補充劑。

維他命D—可考慮補充劑

維他命D可以調節免疫系統先天及後天反應，增加巨噬細胞的抗菌抗病毒反應及令T細胞運作更加良好。維他命D在食物中含量不高，我們不能單靠食物吸收。身體可以透過曬太陽自己製做維他命D，一般來說，每日或最少一星期幾次，以夏天中午時段計算，曬15至30 分鐘太陽 (皮膚白皙10-15分鐘，皮膚黝黑20-30分鐘)已足夠。如平時鮮有機會曬太陽，可考慮服用維他命D補充劑。 首選是維他命D3，成人每天約 1000至2000 IU（視乎體重） 不等。

綜合維他命VS單一維他命

如果身體沒有營養素缺乏，平時飲食均衡，就沒有攝取綜合維他命的需要。要注意的是，維他命補充劑不是種類愈多、劑量愈高就愈好。不少研究表明，服用綜合維他命補充劑並不能降低患慢性疾病的風險。相反，長期攝取過量維他命及礦物質對身體有害，例如脂溶性維他命 A、D、E和K可儲存於體內脂肪中，增加中毒的風險、鈣質過多亦可增加患癌症死亡的風險。千萬不要把綜合維他命視為「買保險」盲目地攝取！

至於單一維他命，應該是針對性。例如身體有某種營養素缺乏、難以從食物中攝取或是醫生處方，才需要服用。例如女士懷孕需要葉酸、純素者需要維他命B12 和少曬太陽人士需要維他命D。

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