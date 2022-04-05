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【立法會】梁君彥形容立法會已回歸理性　對此感到欣慰

政治 15:39 2022/04/05

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立法會主席梁君彥。（經濟日報資料圖片）

立法會主席梁君彥在立法會年報序言指，議會在2020/21年度回歸理性，會議工作效率大大提升，上屆立法會任期中止前，完成所有須審議的法案。他形容，坐在主席台上，目睹議會擺脫內耗、逐漸重回正軌，對此感到欣慰。

梁君彥表示，立法會在2020至2021年度回歸理性，共舉行49次會議，再沒有議員作出極不檢點行為，以致會議須暫停或終止，破紀錄通過46項政府法案，過去幾屆每個立法年度平均通過約20項，多出一倍以上；另有2名議員提交的議員法案亦獲通過。

他又指，財委會在2020至2021年度共舉行48次會議、約127小時，雖然次數及時數少於前一個會期，但有120個項目獲批，是整屆立法會之冠，總承擔額合共約3,278億元，包括63項工務工程建議及57項非工程建議。

梁君彥又提到，中央修改選舉制度確保「愛國者治港」，形容在審議相關法案過程中，行政立法機關互相制衡，亦互相合作的正面互動關係。

另外，他重提人大常委會在前年8月決定，第6屆立法會延任不少於一年。他表示，儘管有部分議員選擇不延任，更在同年年底分別辭去議員職務，形容全賴一眾留任議員繼續履職盡責，理性務實地推進議會工作。

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責任編輯：胡偉明

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