【司法獨立】律師會去信反駁英聯邦律師協會　憂外部勢力干預海外法官留任

▲ 律師會會長陳澤銘。（經濟日報資料圖片）

英國最高法院正副院長辭任香港終審法院非常任法官，英聯邦律師協會日前就事件發表聲明表示關注，又指二人提及港府背離政治自由和言論自由的價值觀，促請港府維持司法獨立。香港律師會會長陳澤銘今去信協會反駁，指英聯邦律師協會對本港司法獨立表達關注是被錯置。

陳澤銘強調，目前香港司法獨立並無出現問題，擔憂有外部勢力干預阻止海外法官在本港繼續擔任司法人員，將海外法官獨立履行的司法職能與國家利益混為一談。他重申，《基本法》確保本港司法獨立，法官可以無懼無私，不偏不倚依據法律和證據判案。

陳澤銘在信中指，兩名法官辭職聲明曾稱香港法院對法治的堅持備受國際尊重，加上事後9名海外非常任法官發表聯合聲明表明留任，反映他們對本港法治和司法獨立的尊重。

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責任編輯：陳葆琳