【立法會選舉報告】51名居內地港人去錯票站　選管會：日後設邊境票站與否須視乎實際安排

▲ 立法會選舉去年12月19日舉行。（資料圖片）

選舉管理委員會今發布去年立法會換屆選舉報告書，除了匯報三大界別的投票率外，亦涵蓋各投訴事項，選管會在報告書中檢討了選舉安排，就作出改善建議。

投票率方面，地方選區，共有135680名選民投票，投票率30.20%；功能界別共有70490名選民投票，相等於所有界別選民人數的32.22%；選委會共有1426人投票，投票率98.48%。

投訴期內共收1939宗公眾投訴

投訴方面，在處理投訴期內，相關部門共收到1939宗公眾投訴，其中警方收到264宗，廉政公署收到33宗。大部分投訴關乎選舉廣告（905宗）、選民於拉票活動中被滋擾（358宗），以及在私人／政府樓宇進行競選活動（190宗 ）。

由選管會及選舉主任處理的個案中，選舉主任裁定735宗投訴成立或部分成立，並向違規者發出合共524封警告信，尚待調查的還有77宗。至於由廉政公署處理的個案，暫沒有個案被裁定投訴成立，而警方及廉政公署正在調查的個案，尚有49宗。

因應疫情和封關安排，是次選舉首次在3個管制站設投票站，可供預先登記名額共11.1萬個，但最終成功預先登記的有21948個，其中香園圍有6115個，羅湖有7012個，落馬洲支線有8821個。

報告提到，有51名選民錯誤地前往非獲編配的管制站投票站或原先獲編配的香港投票站投票。考慮到他們需時往獲編配的投票站投票，選舉事務處特別允許上述選民可即場透過有關投票站主任，申請轉換投票站。

選管會認為，在出入境管制站設投票站的特別安排，是否適用於往後的其他公共選舉，不能一概而論，須取決於實際情況，又建議日後若再推類似安排，應檢視整套安排及再加強宣傳。

所設票站、工作人員歷年最多

報告又提及選舉事務處的人力資源，指是次選舉是歷年來設立最多投票站、最多發票櫃枱及涉及最多選舉工作人員的選舉。選管會續指，基於選舉工作日益繁重，無論總選舉事務主任或首席選舉事務主任的職能，與其職級嚴重不相稱，建議政府應徹底檢討選舉事務處部門首長的職位要求，考慮應否開設一個職級較高的職位，例如首長級薪級第4點職位，掌管選舉事務處。

報告透露，在各決策局及部門首長提名下，成功招募約3.9萬名選舉工作人員，但出現部分人手錯配的情況，導致選舉事務處在招募助理投票站主任及投票助理員兩個職級選舉工作人員方面遇到困難。

此外，報告提到，在佈置日當天，有160個票站因臨時技術人員未有在合理時間內到處進行相關網絡安裝工作，延誤了投票站整體佈置進度。選舉事務處根據合約，並在諮詢律政司後，扣除應付予合約網絡服務供應商的相關費用。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君