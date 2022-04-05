【網戀騙案】警方公開騙徒與受害人真實對話節錄　 情緣4部曲看清騙徒真面目

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與投資相關的網上情緣騙案件近年急增，警方公開騙徒同受害人之間的部分真實對話節錄，製成劇本四步曲讓市民以作警惕。

騙徒會先隨機尋找受受害人，以「緣份到了」為由展開對話，在第一步以「我就加了你一個人，因為跟你是第一個聊天」、「好有緣分」等與受害人談天。第二步，當雙方情話談了一陣後，騙徒便會加入投資話題，例如是「數字幣晚上的節點還不錯喔，人家帶你一起好不好」、「人家教你喔」，讓受害人跌入圈套。

第三步，騙徒然後要求受害者下載虛假程式，會在初期讓受害人賺點錢，嘗個甜頭。第四步，但當首筆錢到帳後，騙徒就會換一個藉口再騙取金錢，並要求受害者在平台上投放更多金錢，當受害者想取回平台上的金錢時，平台卻扣起金錢並要求支付保證金等，但是受害者最終仍無法取回金錢。

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受害人發現被騙與騙徒對質時，對方要稱「若我拿不回來我給你補的資金，別怪我心恨」，威脅會報警。警方呼籲，『當發現甜甜情話，漸變投資謊言，想氹你入局，就記得同佢講聲「睬你都傻」！』

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責任編輯：蘇文軒