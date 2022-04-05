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【第五波疫情】今日新增3,254宗確診及陽性個案　按日稍有回升【不斷更新】

社會 17:40 2022/04/05

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本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（5日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

【17:38】

當局指每日有數千人要求補發文件，歐家榮稱滯後個案不會計算每日新增個案。詳情即看【下一頁】

【17:02】

歐家榮呼籲市民周五起一連3日做快速檢測，盡快找出隱形個案切斷傳播鏈，詳情即看【下一頁】

【16:50】

歐家榮表示，雖然疫情持續向下，但近日確診數字仍徘徊3,000宗的高水平，顯示社區仍有大量傳播鏈，呼籲市民不要誤以為疫情緩和，更要保持警愓，在清明及復活節假期仍要減少聚會，憂慮會出現反彈。

【16:35】

沒有新增院舍出現確診個案，而已有爆發的院舍中，有91間安老院舍再有確診個案，涉119名院友及10職員。詳情即看【下一頁】

新增87宗死亡個案，死亡率增至0.7%，今波疫情累計8,136宗死亡個案。詳情即看【下一頁】

【16:30】

衞生防護中心公布，今日新增3,254宗確診個案、其中1,658宗為核酸檢測陽性個案，1,596宗是快速檢測陽性個案，有16宗是輸入個案。第五波疫情至今累計116.5萬宗個案。

由於出現輸入個案，衞生防護中心要求卡塔爾航空多哈來往香港、國泰航空曼徹斯特來往香港的航班，由4月6日至12日停飛香港。

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責任編輯：TOPick港聞組

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