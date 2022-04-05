【揚威國際】「2022年日內瓦國際發明展」本港奪17項金獎　包括港大新冠病毒污水監測

▲ 香港大學研發的新冠病毒污水監測項目，奪得「日內瓦國際發明展」金獎。(港大提供圖片)

創新及科技局局長薛永恒今日（5日）表示，在「2022年日內瓦國際發明展」公布得獎名單中，本港代表囊括204個獎項，創歷年新高，5間科研機構合共奪得17項金獎，45項銀獎及17項銅獎。

薛永恒指，香港代表團勇奪5項評審團嘉許金獎，獲獎項目來自香港生產力促進局、納米及先進材料研發院。另連同香港應用科技研究院、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心，合共奪得17項金獎，45項銀獎及17項銅獎。

本港多間大學均取得佳績，其中全港已廣泛應用由香港大學研發的新冠病毒污水監測項目，奪得「日內瓦國際發明展」金獎。由城大的「高功率霧水發電機」，可從濕空氣中取得能量及淡水；中大的「自閉症的特定糞便細菌生物標記物」有助及早診斷自閉症；理大的「UmiCool環保智能亞環境幅射致冷 (SSRC) 塗料」，在日光直射下，最大可將物體表面溫度冷卻到較環境溫度低6°C；曾參與國家探月任務 (嫦娥三號及四號) 的專用相機指向系統。

他又稱，在過去數年，港府已投放1,300億推動和支持香港創科發展，初創企業數目由2014年約1,000間，躍升至2021年約4,000間；同期風險投資基金投資於香港初創更由12.4億元，大幅增加33倍至超過417億元。創科界就業人數亦由2014年約35,500人，增至2020年逾45,300人。

未來計劃把本港16所「國家重點實驗室」及6所「國家工程技術研究中心香港分中心」每年的總資助額由2.2億元倍增至4.4億元，以助它們有更多資源進行內部及與頂尖科研機構合作創新性研發工作。

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責任編輯：余思嵐