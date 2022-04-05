【清明人流】長洲商戶指今人流較往日多　截至下午新渡輪乘客量較去年同期挫近3成

▲ 長洲商戶指今人流較往日多，截至下午新渡輪乘客人次較去年同期挫近3成。（資料圖片）

適逢今日(5日)是公眾假期加上疫情回穩，本港多區出現人潮，其中旅遊熱點長洲多間商戶均指出，今日較過往數日人流增多，從而帶旺生意，咖啡店「啡寮」負責人黎先生更指，近日港人出現抗疫疲勞，即使平日都十分多客人，「由開舖做到收舖無停過」。

「啡寮」以特色咖啡聞名，其負責人黎先生稱，最近一周生意已明顯增多，每日的營業額達5位數，較早一個月增加2至3成，他估計，港人對抗疫已出現疲態，因此最近一周即使平日都大量市民出外消費，導致店舖生意「做到無停手」。

至於出售平安包而聞名的「郭錦記」負責人郭先生表示，今日人流較前一兩日多2成，但按去年同期略跌，認為與第五波疫情嚴峻有關，自家店舖亦因應疫情增加防疫措施，包括避免客人入內挑選產品，員工亦佩戴兩個口罩。

他補充，即使今日人流有上升，但前往長洲的人士多為掃墓，較少光顧其店舖，故生意額與過去數天相若。

另外，中式糖水店長洲平記、允升甜品，港式飲品店長洲角酪均表示生意興旺。

新渡輪截至下午2時，中環至長洲航線的來回總客數約為1.7萬人次，較去年同期同時段下降6,000人次，跌幅達26%。

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記者：陳麗娜、郭詩詩