【QUEST?ONS】張進翹自導自演MV　Manson邀《造星II》Oscar獻舞

▲ 憑ViuTV節目《全民造星III》火速入屋的張進翹(Manson)推出新歌《QUEST?ONS》。

憑ViuTV節目《全民造星III》火速入屋的張進翹(Manson)最近推出新作品《QUEST?ONS》,首度包辦曲詞編監的Manson與今次的監製麥曦茵導演一起合作拍攝MV,並邀得《全民造星II》季軍李祉均(Oscar Li)於MV內跳舞。

英文單曲《QUEST?ONS》是EP的序曲,Manson盼能以此表達我們均可用獨一無二的方式創造生命,鼓勵大家誠實擁抱自身可貴特質。

紀錄Manson自我對話

正如歌詞「JUST PLAY YOUR WAY, CREATE YOUR GAME」,Manson認為在創造生命途中會不斷踏入未知、遇上許多恐懼迷失,但每當勇於提問自身正為著什麼而猶豫和懷疑之際, 總可從中了解自己更多。

《QUEST?ONS》是一首觀照自身的中快板搖滾歌曲,紀錄了Manson自我對話、誠實面對內心的過程,同時尋到許多有關生命的解答。

他希望這首歌可成為一輛開篷跑車,帶領一眾樂迷兜兜風,藉著於途中分享過去自我懷疑的迷失故事,把大家連結起來,令彼此都不再感到孤獨。

▲ (Dumb Youth提供)

與好友合作

Manson於某個晚上,執起新買的電結他,於一小時內寫好了《QUEST?ONS》大概的曲詞框架。

他除了擔任新歌的作曲、填詞、編曲外,更首次參與歌曲監製,亦同時找來結識於青年時期、本身已是好朋友的Hanz——《手捲煙》電影配樂師,聯合編曲及監製。

Manson直言這次合作提供了很大空間,好讓他們一起探索音樂的更多可能性,他認為這是一個極為難忘的合作體驗,亦自覺參與監製崗位的體驗相當有趣,全心投入創作歌曲的感覺實在奇妙。

在叩問靈魂的過程中,Manson以令人振奮的旋律,簡潔有力的英文歌詞,透過「我」的問與答,呼喚同樣一度懷疑自己的人們,將疑惑燃燒,轉化為創造的力量。

自我剖白

青少年時期的Manson深受Hyde和Greenday的音樂影響,這次他把這些音樂元素通通放進新歌。

而在新曲的人聲部份,除了找來III Iris Liu合作,他糅合過往唱搖滾歌曲,以及去年所努力學成的歌唱技巧,同時參考David Bowie與Steven Tyler的人聲風格,盼能帶給大家更好更用心的作品。

《QUEST?ONS》是一首透過剖白自我對話與他人連結的歌曲,希望聽眾也能從中感受到他的真摯和心思。

《QUEST?ONS》MV由Manson自導自演,麥曦茵導演擔任監製,是次派台概念KEY VISUAL 及MV的藝術創作概念及造型設計,由二人組成的創作單位unknown scenery(u.s.)主理的創作企劃,喻意「未知的風景」,並由Dumb Youth團隊攝製及製作。

自導自演自唱

MV企劃邀請電影攝影師邱忠業(Jam Yau)掌鏡,將香港灘岸幻化成荒漠,並結合事前招募來自世界各地的民間影像,創造出超越想像的風景。

MV主要概念為認識自我,有著「本我」、「超我」、「自我」三個角色,是一個有關自我救贖的故事。

Manson直言是次自導、自演、自唱是個神奇經歷,他十分感激麥曦茵導演、攝影指導Jam和整個MV 團隊,願意伴他由零開始創作。

邀Oscar合作

雖然於籌備至拍攝過程中也曾出現一些災難性情況,但同時亦見證了許多神奇時刻:例如當晚完成山上拍攝時,抬頭便見滿天星宿,Manson悟到:「原來當你真心渴望某件事的時候,整個宇宙星河會聯合在一起協助你 。」

MV邀請了現代舞舞者、《全民造星II》季軍李祉均(Oscar Li)演出,二人緣起於《造星III》,Oscar擔任Manson的小組編舞師。

由於MV拍攝需配合泥灘的潮汐時間,Oscar需由早上七時開始拍攝舞蹈部份,但他仍以專業態度和優雅狀態完成表演,Manson由衷感謝他的投入和專業。

▲ 李祉均(Oscar Li)。(Dumb Youth提供)

連結彼此

Manson於MV拍攝前先向公眾招募民間影像,構思源自疫情對生活構成很大限制,尤其最近發生了許多令人難受且無法理解的事情,各人都對未來充滿未知迷惘,故他盼能收集民間影像,透過共同創作MV連結彼此,形成某程度上的同在。

Manson非常感激每位的積極參與,並願意向他分享日常生活的所見所聞,這些影像成為了MV內的重要元素。

可以從眾多影像中探視到不同聽眾的人生,對他而言是種溫柔而有力的療癒,亦使他看得大為感動:「雖然暫時未能近距離和大家見面相處,但我們可以先透過這個作品互相連結。」

▲ (Dumb Youth提供)

難忘經歷

無論是於歌曲上的音樂處理,還是MV的概念構思和拍攝安排,Manson都完全投入於新歌的每個創作過程,他強調這定會成為人生其中一件難忘經歷。

Manson衷心感謝每位與他同行及提供協助的同伴團隊,也感謝《QUEST?ONS》使他重新認識自我,他十分期待可以趕快與大家分享這首新作,同時希望日後會有更多類似的創作經驗。