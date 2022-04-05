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林鄭月娥宣布不尋求連任後　向全體公務員發信衷心致謝

政治 16:34 2022/04/05

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特首林鄭月娥昨日宣布不尋求連任，同日向全體公務員發信，在信中向他們衷心致謝。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥昨日宣布不尋求連任，同日向全體公務員發信，指過去42年政府工作生涯中，曾與數千名不同職系和職級公務員共事，對於他們給予的支持和信任，心存感激，並在信中向他們衷心致謝。

林鄭月娥在信中提到，隨着公眾期望和監察日漸提高，公務員近年來工作量愈來愈多，但有時所得的肯定則愈來愈少。她續指，雖然如此，公務員團隊一直堅毅不懈、竭誠服務，不但展現了公務員的價值，還贏得市民的認同。

她特別提到，尤其為穩控第五波疫情，成千上萬位公務員同事不辭勞苦，踏上前線為市民服務，實在值得稱許，形容自己深以他們為榮。她強調，仍要繼續團結一心對抗疫情，令香港早日回復正常。

林鄭又指，成立公務員學院，是她作為行政長官任内最欣慰的項目之一，形容這支18萬人的公務員團隊，值得擁有一所盈備先進培訓設備的專屬學院，供學習和分享經驗之用，熱切期待公務員學院及早落成啓用。

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撰文 : 傅流螢

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