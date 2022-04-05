【第五波疫情】113間爆疫院舍再有新增個案　今波疫情累計逾千間院舍爆疫

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本港疫情逐漸回落，今日（5日）新增3,254宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（5日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

今波疫情波及多間院舍，歐家榮表示，昨日（4日）沒有新增院舍呈報出現確診個案，而已有爆發的院舍中，有91間安老院舍再有確診個案，涉119名院友及10職員，另有22間殘疾院舍再有新增個案，涉及26名院友及11名職員。今波累計有787間安老院舍，以及290間殘疾院舍曾出現個案。

他稱，留意到院舍爆發的情況隨新增個案減少時，新增爆疫的院舍減少，惟之前已爆疫的院舍仍有新增個案，指當局會採取謹慎的情況，如院舍出現陽性個案時，會盡快安排仔們入住暫託中心等，亦會向院舍提供感染控制措施。

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記者：郭詩詩