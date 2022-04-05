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【網上騙案】陳約臨二手平台賣手袋被騙　發文怒斥：真係好賤格！

娛樂 17:34 2022/04/05

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TVB節目主持陳約臨（Kelly），因社在去年在東京奧運訪問「193劍神」張家朗在男子花劍個人賽奪金，提問過於「花痴」上身而廣為人認識。

日前，陳約臨在社交平台分享遇上騙徒的不幸經歷，表示已到附近警署報警，提醒大家在網上買賣要小心。

【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？

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陳約臨受騙

據陳約臨在個人社交平台透露，在二手網站賣手袋，原先約好交收的買家，突然稱有事未能前往，由兒子代為交收。對方索取其銀行戶口，要求支票過數。她發文：

WhatsApp問我攞戶口Account，過咗支票畀我，我就覺得好奇怪，點解帳面有錢，但係可以結餘無錢，不過我見個細路同我企咗半個鐘，我就畀咗個袋佢。隔咗半個鐘佢send whatsapp畀我話我個袋係假嘅，我話吓邊有可能，唔係假㗎喎！我覺得好奇怪，再Check銀行戶口，已經彈咗支票。

Kelly續指雖然錢財身外物，但對於騙徒手法直言「好賤格」。她更Tag上二手平台帳戶，建議在申請帳戶時應以實名認證：「利用你哋平台去呃人嘅人，真係好賤格！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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