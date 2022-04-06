【育兒心得】律師媽媽辭職自製教材貼身督導 兒子從遭誤乏專注力到獲獎學金

▲ Karen自從在家教學後，兩個孩子變得更主動學習，長子Ethan今年更考獲獎學金。（黃建輝攝）

曾任律師事務所合夥人的Karen，育有兩位兒子，8年前在事業最高峰時辭職成為全職媽媽。

願意放下高薪厚職的原因，是長子被老師誤會專注力不足，還有香港著重考試的教育制度令兒子深感壓力，於是她在家自製教材，在課餘時間教導孩子，提升他們學習樂趣。長子最近更獲學校頒發獎學金，孩子的努力得到認同，更證明Karen的教學方法正確。

▲ Karen選擇在事業在高峰時退下職場，把時間投放在兩位兒子及家庭上。（黃建輝攝）

未做全職媽媽前，Karen是香港企業金融（Corporate Finance）律師，從事企業融資、上市、收購合併、集團重組、合規及監管等事務。工作相當繁忙，經常要通宵達旦及出差。「我兩次懷孕時，肚裏面的孩子都在深夜陪我開會及看文件。當時我的胎教不是讓孩子聽莫札特音樂，而是聽著我半夜為客戶提供法律意見。」

▲ Karen於香港大學法律學院畢業，再到美國修讀法律碩士，當了香港執業律師 11 年，辭職前為律師事務所合夥人，於事業最高峰時退下來成全職媽媽。圖為2006年她到盧森堡出差。（被訪者提供圖片）

事業發展理想，Karen更成為律師事務所合夥人，但這時長子Ethan在幼稚園出現問題，令她決心辭職成為全職媽媽。「幼稚園老師覺得Ethan專注力不足，日常溝通比同齡小朋友遜色，建議我帶他做心理及行為評估。當時工作繁忙的我，有感未有投放足夠時間在孩子身上，心中有愧，明白家庭與事業當下不能兩全，故放下工作以孩子為先，把握孩子在幼稚園的黃金學習期。」

後來Karen多方面觀察孩子，發現老師口中的溝通問題，源於Ethan的母語為英語。「因我們在家說英語，幼稚園的普通話老師自然和他溝通不到。我再向英文老師查詢，她說兒子的英語溝通能力沒有問題，只是上中文課時聽不懂，也衍生出中文老師所說專注力不足的問題。」

謎團終於解開，Karen認為老師顯然對兒子沒有深入了解，便貿然下定論。「作為孩子的母親，我會比老師更了解自己的孩子，媽媽的角色是沒有其他人可以代替。」

▲ Karen自從在家教學後，兩個孩子變得更主動學習，長子Ethan今年更考獲獎學金。（黃建輝攝）

小一考試壓力大

Ethan升上小一後，Karen再一次面對教育問題。他入讀傳統學校，繁忙的功課和考試令他感到壓力。「潮流興補習，他同班同學已早就被訓練為考試機器。開學不久Ethan便要面對一份長達7頁紙的中文測驗卷，其他同學竟然可以應付自如，但他卻吃不消。」

兒子更開始出現情緒問題。「他有感技不如人，開始以傷害自己的方式懲罰自己。每逢考試前夕，溫習時總會用拳頭打自己的頭，又會用鉛筆刺痛自己的手指頭。考試前的一晚總是睡不好，更會半夜驚醒。」

兒子情況令Karen很痛心，更覺得這並非真正的教育。「一個只重視考試分數的教育制度，不是在傳授知識，而是在訓練考試機器。其實學習本身是一件樂事，在興趣驅使下，學習是自發、主動及無邊際的。」

後來Karen為兒子轉校，入讀一家採用IB課程的私立小學。由於功課較輕鬆，Karen便開始進行在家教學活動，並自己製作教材。「其實學習不只限於課室，父母隨時隨地都可以當孩子的老師。我設計的教學內容，主要是參考英、美、IB和香港課程，釐定了教學範圍。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

生活中選取教學題材

首個在家教學的活動便是「消化系統」。「年幼的孩子應該由認識自己的身體開始，所以選了消化系統作第一個教學課題。我請孩子在自己的身體上指出消化系統器官的位置，他們對於盲腸尤其好奇，因沒有特別功能但又有機會發炎，當時孩子問了很多問題，引起他們學習的興趣。」

▲ Karen自製的教材，包括消化系統及魚解剖的圖畫，讓孩子更易明白。（黃建輝攝）

Karen說在家教學可按孩子的能力，教導合適的程度，以及「師生」比例低，是一對一或一對二，可以解說詳盡，對孩子的發問亦有問必答。而且還可透過體驗式學習，例如在家做實驗，讓孩子理解更透徹，印象便會更深刻。

她也會針對兩位兒子的個性設計教材。「哥哥Ethan是個視覺型孩子，對顏色特別敏感，所以我在教材上特別加插圖像，運用不同的顏色刺激視覺，令學習效果更佳。弟弟Jayden則是個聽覺型孩子，教學時我會多說故事及多解說。」

FB專頁分享教學法

在Karen設計的教學活動中，她最滿意是「魚的解剖」及「公倍數教材」。「魚的解剖是透過劏魚，認識魚的身體結構。把魚劏開後，我請孩子把魚的結構畫出來，再上網找每個部位的名字。他們親自動手的體驗，過程有趣之餘，記憶亦更長久深刻。另一個公倍數教材，是透過重疊的數字膠片，解釋公倍數的概念。數學概念有時抽象難明，但透過圖像化數字，便可一目了然。」

▲ 在「魚的解剖」教學中，Karen要求兒子動手把魚劏開認識結構，令活動更具趣味性。（被訪者提供圖片）

Karen於2018年開設「陪著你成長」Facebook專頁，跟網友分享在家教學的心得。「自從開始在家學習後，很多朋友向我查詢並希望仿效。我相信不少媽媽應該有興趣展開在家學習，於是開始在FB分享心得，也希望藉此推廣在家教學的好處，令更多孩子得益。」

記者：招美寶