【DSE2022】學友社提醒考生預早一晚做快測　預先準備入竹篙灣應考物資清單

▲ 學友社建議城關注當局熱線及抗疫的士，能否滿足即日快速測試陽性的考生需求。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將如期4月22日開考，確診考生首度獲安排在竹篙灣社區隔離設施應試。學友社學生輔導顧問吳寶城關注當局熱線及抗疫的士，能否滿足考試當日早上快速測試陽性的考生需求，建議考生預先請學校評估科目等級及預先準備入竹篙灣的物資清單，並在擔心有染疫風險的情況下，預早一晚做快測，以持續監察健康狀況。

吳寶城今日（5日）在港台節目表示，當局落實文憑試應考安排可令考生專心溫習，一旦確診亦可彈性選擇，讓考生按自身狀況決定是否應考，或以校本成績評估文憑試成績，相信安排會令考生滿意。被問到當局是否太遲公布安排，他指早前本港單日確診個案上萬宗，故認為難以太早作決定，形容已是當局能力之下盡快安排。

教育局局長楊潤雄昨日在記者會指考生可「放下心頭大石頭」，惟吳寶城提及，部分考生目前仍受影響，包括自修生如身體狀況不理想、無法應考，也無校內成績作評估，有特殊教育需要（SEN）考生，亦不獲特別試場安排，唯有用校內成績評估。

他亦擔心，當局電話熱線能否應付即日要趕入試場的確診考生需求，負責接送的抗疫的士是否足夠。他亦指，新安排某程度將判斷考試與否的責任交給考生，故他建議考生可預先設想自己萬一「中招」，是否希望赴考，由於考評局維持成績評估最高評級為第5級，他建議考生可預先請學校教師評估科目等級，參考其校內表現及師兄師姐公開試成績，以助確診時決定是否到特別試場。

此外，他建議考生預先準備考試物資清單，若因確診隔離，亦可以帶電腦及筆記溫習。此外，如考生感到不適，或認為有感染風險，在前一日考試時周邊有考生咳嗽，可在考試前一晚，預先做快速檢測，以持續監察健康狀況。

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記者：馮琪雅