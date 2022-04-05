【開心速遞】張明偉憶愛犬離世感觸淚崩　再度領養唐狗延續愛心

▲ 張明偉自言是對著狗女是「嚴父」。

現年32歲的張明偉，除以《愛‧回家之開心速遞》中「佐治」一角深入民心，更是一名「好爸爸」。愛狗的他，原來人生中已擁有過三頭愛犬，包括一頭史納莎犬Sweetie、金毛犬畢仔，以及最近所收養的唐狗JOJO。不過他坦言前兩隻狗都是由家人決定養，直至今次的唐唐狗，才真正有親如父子的感受。

話雖如此，張明偉跟早前才離世的金毛畢仔，也有過許多刻骨銘心的回憶。而人和狗的感情，就是由「一咬」而開始。明偉憶述：「畢仔性格十分和藹可親，但始終體形較大，早年總是有種距離感，亦不太懂如何得跟牠相處，關係似是點到即止。」

▲ 張明偉指JOJO很聰明，很快便學識許多事情。（林宇翔攝）

感情由一咬開始

直至在一個風雨交加的晚上，畢仔在家因被雷聲嚇驚而不斷吠叫，張明偉想用手勢作安撫，卻反被畢仔向其手指咬下去。「我記得整隻手指甲都被扯斷，要即刻到醫院治理，當用酒精處理傷口時，真的感受何謂十指痛歸心，醫生還說擔心我指甲不會再長回來。可是我完全沒有怪畢仔，因為不是牠的責任，只是自己未懂得如何控制狗的情緒。」

之後張明偉帶畢仔一同上寵物課程，學習人狗如何相處，令到動物更信任主人，他笑言更似自己需要上堂多過狗隻。「被咬事件後，我不止沒有陰影，感覺和畢仔距離更拉近了，直到畢仔最後幾年，照顧牠的責任都落在我身上，跟牠更像一對好兄弟。」

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難捨愛犬離世

張明偉跟畢仔共處多年，已建立很深厚感情，故去年愛犬因病離世，對他打擊不少。「去年畢仔病重時，我剛去了美國登台，回程時家人便告知牠已經過身，未能見到最後一面，在機上時已很傷心，返港後並要隔離三星期，最後終於回到家中，已經再看不到畢仔跑來迎接，那時才真切感受到牠已離去的事實，立即崩潰痛哭起來。」

明偉猶記得，身在美國時曾在視像跟愛犬見面，雖然隔著屏幕，但相信愛犬是知道自己正在叫牠。「畢仔本來是躺著，聽到我的聲音，就很努力掙扎要起來，這是牠的意志力，希望等到我回來。我也對著牠說，如果太辛苦便安心地走，我們會有天在彩虹橋再見的。」

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自畢仔過身後，張明偉和家人的心情都未能平伏，也未想過短時間內再養寵物，但緣分這回事難以計算，今年初張明偉卻跟另一頭狗隻的生命軌跡遇上了。

用生命影響生命

一直有留意流浪狗資訊的他，早前獲義工告知，在垃圾堆找到一頭3個大的黑色唐狗，相信可能被人遺棄，明偉初只抱著關懷的心情去看一下，義工卻叫他不如先抱回家寄養，再看看有沒有人領養，張明偉就把這隻取名JOJO的狗女帶回家中，相處下來，明偉覺得不如就正式收留牠吧。

他坦言家人也曾有顧慮，是否能這麼快再去飼養另一頭狗，明偉也反覆思考過原因，他這樣說：「我當每一隻狗也是朋友，牠們在世上的時間不多，有些人的寵物離開後，可能會感到像伴侶過身，不容易太快接受另一個，我也曾猶疑是否再養另一隻狗，剛好這時遇到一隻需要幫助的動物，最後我決定在哪裡跌倒，便在哪裡起身，再去迎接這隻唐狗，用生命去影響生命，也把我對畢仔的愛心延續下去。」

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愛犬成工作動力

張明偉收養了JOJO三個月，彼此已培養了默契和感情。「本來沒預期會如此親近，但JOJO很懂得撒嬌，會走上沙發叫我抱，晚上會攬著牠一齊睇劇。而牠也很聰明，很快學識上廁所、學習指令，又能看門口，可能這就是緣份，我已經把牠當作女兒看待。」

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張明偉未有想過，JOJO會否是畢仔轉生後再來跟他見面，但相信就算畢仔仍在，兩隻愛犬都能相處融洽。「現在JOJO很多日常用品，都是畢仔之前留下的，我覺得畢仔就像JOJO的大哥哥，即使未曾相遇，關係也會很好。」

張明偉不諱言，自己事業現時正臨交叉點，在TVB去或留也有很多變數，在這個艱難時期，要多養一隻狗，在現實和心理上都是一份挑戰。「JOJO能從垃圾堆來到我家，本就已經不容易，牠也給了我勇氣去迎接人生的考驗，令我變得更正面、更積極，及勇於追求自己想要的事。」

雖然口中說自己是「嚴父」，張明偉笑言JOJO也是「嚴女」，能鞭策他努力工作賺錢，讓愛犬可以有更幸福的生活。

記者：梁樂欣、陳家昌

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