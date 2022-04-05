【航班熔斷】今日增16宗輸入個案　港府禁卡塔爾航空及國泰兩抵港航班7天

▲ 今日增16宗輸入個案，港府禁卡塔爾航空及國泰兩抵港航班7天。（資料圖片）

本港連續數天持續4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（5日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

歐家榮指，今日確診個案中，其中16宗為輸入個案，有5人是乘搭國泰航空CX216由英國曼徹斯抵港乘客，由於兩航班因逾3宗以上陽性，當局引用法例599章，衞生防護中心要求卡塔爾航空多哈來往香港、國泰航空曼徹斯特來往香港的航班，由4月6日至12日停飛香港。

歐家榮表示，會為輸入個案做進一步基因排序分析，研究會否有變種病毒抵港，暫時未有其他變異病毒。至於目前輸入個案水平，歐家榮指是預期之內，4月1日放寬九國港人返港，返港人數上升，當抵港人數上升，一定會增加輸入個案，一日10多宗都是預期之內。

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記者：李榮忠